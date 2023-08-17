食榴槤｜內地女酒店房吃榴槤險被重罰3千港元　3大食物酒店視大忌

撰文：外灘
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暑假期間人人「出國遊」，不少人會選擇到達最方便的東南亞作為旅遊第一站。不過，新加坡的一條新聞引起小編的注意：一名女生在聖淘沙W酒店吃榴槤，次日被酒店要求支付500新加坡元（約2900港元）的清潔費。

還好最後W酒店人性化處理，免除了女生相當於多一晚房租的罰款。但原來很多人並不知道在許多國家和地區，榴槤是不允許帶入酒店的。

甚至有人覺得在酒店房間吃榴槤是小事，但這個行為在許多酒店可能會遭遇高額罰款。

按圖看看遊客吃貓山王惹禍的經過，還有其他食物也不能在酒店吃👇👇👇

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一不小心吃到最貴的榴槤

新加坡的榴槤品質上佳，是遊客們到獅城後必嘗的美味。尤其是今年榴槤大降價，真的可以實現「榴槤當飯吃」的榴蓮自由。

這名遊客在夜市逛街時，看到榴槤中的極品貓山王便走不動路了，即使晚餐吃太飽也要買一份，打算帶回酒店再大吃特吃。

然而好吃的榴槤在新加坡有明文規定：不得在公共場所食用。

她來新加坡前也注意到了這點，所以一路上把袋子紮緊以防氣味泄露。但讓她沒想到的是酒店也不允許吃榴槤，不管是房間內還是陽台上。

公眾場合不能吃，酒店客房裏也不能

第二天酒店發來警告信，「我們在客房內發現了榴槤氣味，很遺憾通知您，我們將收取500新幣的費用」。這讓她慌了起來，不斷和酒店道歉，才免除了罰款 。

根據《新光日報》的採訪，聖淘沙W的工作人員確定了「吃榴槤會被罰款」的事情，但考慮到女生是遊客且誠懇道歉，最終免去了。

聖淘沙W酒店的處理方式體貼，很人性化，它也是新加坡最潮酷時尚的度假酒店，位於聖淘沙島，有240間客房。在快節奏的新加坡，W也是住客自在放鬆的好選擇。

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在東南亞，榴槤是酒店「禁品」

作為榴槤的原產區，東南亞的酒店對這個讓人又愛又恨的水果管控尤為嚴格。許多酒店都會張貼標識，禁止將榴槤帶入酒店，違者將處以高價罰款。

此前不少旅客甚至明星也因為吃榴槤遇到了相同的尷尬處境。

今年一月份， 有「馬來西亞Angelababy」之稱的黃詩棋（Yumi），在社交媒體上發佈自己在酒店吃榴槤被罰款的事情。聊天記錄中，黃詩棋稱自己被發現在酒店吃榴槤，導致罰款1000令吉（約1700港元）。

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這個榴槤好貴。
馬來西亞女星黃詩琪在帖文中自嘲

一些去泰國、越南的遊客也發文講述自己曾在酒店吃榴蓮被罰款的不愉快經歷。

有泰國的旅客被罰款3000泰銖（約670港元）；而在越南則罰款500萬越南盾（約1640港元）。

此外，香港的酒店也禁止食用榴槤，有外賣榴槤Pizza被拒絕入酒店的；也有被發現後罰款1500港元。

榴槤散發的氣味強烈且不易消散，客房裏彌留的氣味極其影響下一批住客的入住體驗。酒店需要花費大量時間和精力去處理異味，其中客房無法售賣的損失自然由吃榴槤的客人承擔。

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這些食物也要注意！

除了東南亞地區，在其他國家的酒店房間裏吃螺螄粉，也可能被酒店要求支付清潔費。

有網友分享自己在新西蘭威靈頓Wellington的酒店吃了螺螄粉，當晚就被其他客人投訴氣味「太難聞」，導致被酒店罰款1000紐幣（約4700港元）。

此外，東南亞一些酒店不允許在房內吃山竹，或許是因為山竹過於招惹蚊蟲，傢俱亦會沾染紅色汁液難以清潔。

美食的誘惑讓人難以抵擋，但並非所有人都能接受這些特別的食物。尤其是一些封閉窗的高空酒店，留下的氣味幾乎無法去除得乾乾淨淨，這樣的房間讓酒店與住客都倍感糟心。

住客不想要一間有味道的房，酒店也不想罰款影響客人的心情。

忍一時口舌之慾，給下一位客人留下一個清新的空間。

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出外旅遊住酒店，有什麼要注意小心的地方嗎？

不少人喜歡買外賣到房間吃，需要留意有些氣味較濃烈的食物，酒店是不允許的，按此看看過來人的親身經歷，有哪些食物是不能在酒店食用的。

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