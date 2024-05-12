減肥｜蒟蒻高纖熱量低 1關鍵恐營養不良 小心墮高糖高鈉陷阱！
撰文：健康2.0
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近年來，魔芋以低熱量、高纖維的特性，成為許多人減重時的首選食材，而魔芋在台灣比較常被叫做「蒟蒻」，但蒟蒻真的能像傳言中有助瘦身？
醫師點出，蒟蒻有熱量極低有飽足感等好處，但蒟蒻非蔬菜，長期取代主食恐營養不足，建議需搭配各大類食物，才能健康減重。
蒟蒻營養（按圖👇👇👇）
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蒟蒻營養價值佳 熱量極低有飽足感
台灣減重專科醫師蔡明劼指出，每100克的蒟蒻只有6至10大卡的熱量，還可以製作成蒟蒻米、蒟蒻麵食用，是幫助減肥的好食材，且蒟蒻富含水溶性膳食纖維，能夠增加飽腹感，延緩胃部消化、減少食慾，有助於控制飲食和減少食量，雖然蒟蒻也屬於碳水化合物，但主要成分不是澱粉而是膳食纖維，所以不會讓血糖上升，攝取膳食纖維還有助於血糖控制。
蒟蒻非蔬菜 長期取代主食恐營養不足
蔡明劼表示，吃蒟蒻跟吃蔬菜並不完全一樣，因為蒟蒻沒有蔬菜擁有的蛋白質、維他命、植化素營養等，若長期以蒟蒻代替主食，有可能發生碳水化合物攝取不足或者熱量過低的問題。
而且蒟蒻本身沒有味道，所以市面上常出現很多過度調味的蒟蒻製品，如魔芋爽等，反而增加不必要的糖分、油脂和鹽分攝取，所以不要以為蒟蒻製品就一定健康。
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蒟蒻適量攝取最佳 選購須留意調味料
蔡明劼提醒，不少人在減重時，常覺得蒟蒻是很適合幫助減肥的低熱量食品，便幾乎把它當主食在吃，但想要健康的減重成功，應該與各大類食物一起食用，以確保營養均衡。此外，要留意蒟蒻食品中添加的調味料和熱量，才不會減肥失敗反增肥。
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