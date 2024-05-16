菇類營養丨磨菇強骨木耳補血中醫揭6菇類功效　延壽助防癌吃哪種?

你也愛吃菇嗎？喜歡香菇、洋菇、金針菇還是杏鮑菇？中醫認為，多食用菇類可以補養身體、延緩衰老、增強體力，還能抗癌降血脂。以下介紹6種菇類的保健功效，以及哪些人吃菇要注意。



台灣中醫師余雅雯表示，中醫認為不同的菇類有著不同的保健功效，是非常推薦的養生食材。許多老年人常見的身體不適症狀，如皮膚乾燥、乾咳、陰虛等，都能透過攝取菇類食材來加強飲食營養，改善身體狀況。

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不同菇類「獨特保健功效」曝光

中國自古以來，就將許多食用菇列為保健藥材，如靈芝、香菇、金針菇、茯苓、黑木耳、白木耳等；中醫認為，多食用菇類可以「益氣延年、輕身不老」，意指能夠補養身體、延緩衰老、增強體力、避免肥胖。余雅雯說，中醫對每一種食用菇都有很高的評價，例如黑木耳能夠強效補血；白木耳可以潤肺，對於肺熱、肺燥引起的症狀有奇效；香菇則可以益胃和血、化痰理氣等。

1. 洋菇（蘑菇）

營養成分：含有大量維生素D和礦物質，其中鈣、鎂、鋅和鍍的含量高。

功效：強化骨骼、抗癌。



2. 香菇

營養成分：具有高蛋白、低脂肪、多醣、多種胺基酸和維生素。

功效：健胃、化痰、抗癌。



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3. 木耳

營養成分：富含蛋白質、脂肪、糖及多種維生素和礦物質。

功效：可防治缺鐵性貧血。



4. 杏鮑菇

營養成分：富含蛋白質、碳水化合物、維生素及鈣、鎂、銅、鋅等礦物質。

功效：增強免疫力、降血脂、滋潤腸道。



5. 白玉菇

營養成分：營養豐富，含有大量多醣、各種維生素。

功效：提高免疫力、通便排毒。



6. 金針菇

營養成分：富含蛋白質、維生素、磷、鐵等多種礦物質。

功效：增強免疫力、減脂。



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菇類多醣體具抗癌潛力 猴頭菇效果顯著

余雅雯進一步指出，雖然菇類多醣體對癌細胞沒有直接的殺傷力，但卻可以刺激人體形成抗體，進而提高、調整體內的防禦系統，達到中醫所說的「扶正固本」效果。香菇中含有抗癌多醣體，能夠促進人體產生「干擾素」；而研究證實，猴頭菇的抗癌效果相當顯著；而靈芝則能調節免疫力和延緩衰老，這些都顯示出菇類在抗癌方面的潛力。

香菇是發物嗎？什麼人不能吃香菇？

不過，儘管香菇有著藥用功效，但許多人仍認為它是「發物」，到底要如何食用才最健康呢？余雅雯表示，從中醫角度來看，香菇味甘性平，可以進入胃經和肝經，具有化痰理氣、益胃助食的作用；對於氣血虧虛、經常感到體虛無力的人，香菇有著調理的效果。

然而，儘管菇蕈類的營養價值很高，但畢竟還是屬於「發物」。余雅雯提醒，對於本身有過敏體質的人，例如蕁麻疹患者，建議不要在發作時食用。此外，香菇的鉀含量偏高，飲食必須限鉀的腎臟病患，也要特別留意食用量，以免影響健康。

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