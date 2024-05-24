超市雞蛋特價促銷$13/6隻　眼利網民發現「蛋生蟲」！正確保存3招

雞蛋便宜卻含豐富營養價值，亦能做出多款不同菜式，是家中常見的食材之一。有網民今日（24日）在超級市場看到雞蛋減價促銷，打算購買一盒，詎料拿起細看時，驚見蛋殼上爬著數隻黑色小蟲，無奈道：「唔怪得做特價。」雞蛋生蟲亦震驚其他網友，有人估計是有蛋在盒內摔破了，導致滋生昆蟲。



超市出售的「菁禾粉玉嚴選加大雞蛋」原價$24/6隻，現特價只需$13。(Facebook群組「超市優惠關注組」圖片)

有網民在Facebook群組「超市優惠關注組」中分享，一款中國出產的盒裝雞蛋正在減價促銷，從圖片中看到是惠康超市出售的「菁禾粉玉嚴選加大雞蛋」原價$24/6隻，現特價只需$13。當樓主正打算拿起購買，細心一看卻發現雞蛋上爬著黑色小昆蟲。他拍照分享後，網友亦大感震驚：「雞蛋會生蟲？？？我都未聽過」、「好核突」。

有人推測是超市存放時不慎打破了雞蛋，流出蛋汁，從而滋生昆蟲；也有人提醒，雞蛋減價後的售價並不便宜，建議樓主購買日本雞蛋。

雞蛋生蟲很罕有，有網民推測，可能因存放時不慎打破了雞蛋，流出蛋汁，從而滋生昆蟲。（Facebook群組「超市優惠關注組」圖片）

保存雞蛋方法：蛋尖有影響？

雞蛋仍為常備食材，除了在購買時看清楚食用日期和品質之外，拿回家中如何存放才不易變壞，原來亦大有學問。雞蛋保存｜雞蛋放蛋架易含菌變壞！正確保存靠個盒蛋尖向上或下？

一、 原盒放入雪櫃

很多雪櫃設有蛋格，惟不建議把雞蛋從包裝拿出及存放在雪櫃門上的蛋格，以避免雪櫃門開合而令冷藏溫度不穩。因此，建議把雞蛋連原盒包裝存放在雪櫃內，包裝盒更可隔離雪櫃內其他食物的氣味，令雞蛋保持新鮮。

雪櫃蛋架原來不利存放雞蛋。(資料圖片)

二、蛋尖向上減少感染細菌

坊間有不少討論，蛋尖向上或向下擺放，改變氣室中的空氣與蛋黃接觸的時間，會直接影響雞蛋保存的時間。台大生物產業學系老師洪泰雄曾在社交平台解釋兩者的分別：

蛋尖向下︰減少氣室中的空氣與蛋黃接觸，保持蛋黃新鮮度，延長保質期；但是這種差異並不會對味道或質量產生很大影響。

蛋尖向上︰防止蛋黃中的蛋白質過度接觸蛋殼，減少細菌滋生風險，及擺放時更穩固。

雞蛋尖向上或向下也各有好處。(natasha@unsplash)

三、 不要洗雞蛋

有些人會擔心雞蛋表面藏有細菌，而在放入雪櫃前清洗雞蛋。然而，這是錯誤的做法。因為蛋殼上約有一萬個微孔，蛋白和蛋殼之間有一層薄膜可阻隔細菌進入雞蛋，沾水的蛋殼反而更有利細菌入侵蛋內。故雞蛋宜保存在低溫、乾爽、陰涼的地方，這樣的環境亦有效減慢沙門氏菌的繁殖。