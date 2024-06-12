廚房紙遇高溫恐釋有毒物質？太白或含螢光劑?! 專家教選購4貼士

廚房紙是煮食必備用品，用途廣泛，無論是吸走未煮熟肉類的水分或為煎炸食物吸油、當臨時蒸布、蓋食物放入微波爐加熱等都大派用場。不過，可有想過，並非所有廚房紙都適合接觸高溫食物，用錯了隨時會釋出有害物質，食落肚影響健康！而柔韌亮白的背後，其實埋藏了安全隱患。到底要如何選擇廚房紙才可用得安心？



劣質廚紙接觸高溫食物有機會釋出有害物質。（shutterstock）

廚房紙亮白唔一定好 隨時吃毒素落肚！

廚房紙強韌度高，不像普通紙巾一樣易破，除了可用來清潔餐具及廚具，還可用作處理食材，像印走肉類上的血水、吸走炸物的油分等。為提高廚房紙的強韌度和吸水性，各生產商從紙漿材料以至壓紋等技術上改良產品，但部分生產商為了控制成本，可能會加入一些劣質化學原材料去提升這兩方面的效能，如化學聚合物，有些甚至為了讓廚房紙更潔白討好，加入螢光劑，看似乾淨亮白的廚房紙，可能是健康陷阱，隨時把毒素吃下肚！

劣質廚房紙遇熱或釋有毒物質

台灣毒物專家譚敦慈曾在食物安全議題受訪時指出，使用品質欠佳的廚房紙，當中劣質的濕強劑和螢光劑接觸高溫時，或會釋出有毒物質，對人體的生殖系統有害。為免健康受損，如何選購廚房紙便非常重要，除了留意它是否達到食品級安全標準、耐高溫外，還有哪些地方要注意？

除濕強劑外，一些含有螢光劑的廚房紙遇到高溫也會釋出有毒物質。（資料圖片）

廚房紙選購4貼士

1. 通過食品級認證 品質有保證

查看廚房紙上的包裝，選擇標明已通過HACCP國際食品安全管理標準及符合FDA（美國食品和藥物監督管理局）標準的廚房紙，確保廚房紙的品質良好。

2. 耐高溫 不釋出有害物質

大部分食物要通過高溫煮熟殺死細菌，但劣質廚房紙卻因高溫而有機會釋出有害物質。因此揀廚房紙除了要符合食品級標準外，耐高溫也很重要。宜選擇標明已通過LFGB檢測，可以安全接觸高溫的廚房紙為佳。

3. 不含螢光劑 防釋出毒素

螢光劑在廚房紙中主要是增白用途，因此應避免購買含螢光劑的廚房紙，從而避免劣質螢光劑遇熱時釋出毒素造成健康風險。

4. 選有信譽品牌 安心可靠

信譽可靠的品牌會採用高規格的原材料製造廚房紙，即使高溫接觸食物亦不會釋出有害物質，損害健康。如有145年歷史的Scott絲潔廚房紙，吸水吸油速度快，紙質強韌不易撕破。嚴格選用高規格原材料生產廚房紙，產品不但符合HACCP、美國FDA及德國LFGB，三重食品級標準驗證，且率先通過175度耐高溫測試，更不含螢光劑，可安心使用。