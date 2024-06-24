紅肉過敏症狀｜網友熱議不吃牛肉理由　真有紅肉過敏症嚴重可休克

有網友指出，身邊總有幾位不吃牛肉的朋友，他歸結出5個讓他相當傻眼的原因，並好奇還有沒有「更瞎（離譜）的理由」，釣出網友分享，聽說是「紅肉過敏」，坦言以為是唬爛，結果還真的有。



一名網友在網路論壇《PTT》上發文，好奇大家「聽過最瞎的不吃牛理由」是什麼。他指出，身邊總是會有幾位朋友不吃牛，原因百百種，其中大部分的理由是算命的說、吃牛運氣會變差、吃牛會拉肚子、神明說的、家人說的。

牛肉現彩虹光澤含重金屬？（按圖看清👇👇👇）

+ 3

相關文章：食物冷知識｜牛肉切開現彩虹光含重金屬？專家解2部位常見非污染

貼文曝光後，就引發網友熱議：

「沒什麼奇怪理由 最老一輩牛幫忙耕田辛苦一輩子 為了敬愛牛所以不吃牛肉」、

「我爺爺8歲時被牛殺死了」、

「生肖屬牛」、

「小時候被牛救過」、

「沒理由 祖先不吃承襲到現在」。



另外也有人說，家人說吃牛肉會過敏。

相關文章：入廚貼士｜雞肉牛肉豬肉如何挑選保存？營養師教你肉類處理全攻略👇👇👇

+ 8

事實上，的確有「紅肉過敏症」，主要發生於美國，多數是被蜱蟲叮咬後造成的，過敏反應通常是發生在吃完紅肉、乳製品、或含有明膠的藥物的3到6小時之後。患者皮膚出現大片的蕁麻疹、紅斑，眼皮、喉嚨、舌頭、嘴唇變得腫脹；覺得噁心嘔吐，拉肚子，與胃痛；開始咳嗽、喘、呼吸困難，甚至血壓下降，有快昏倒的感覺。過敏反應的嚴重程度每人差異很大，嚴重的甚至會發生過敏性休克。

事實上，的確有「紅肉過敏症」，主要發生於美國，多數是被蜱蟲叮咬後造成的，過敏反應通常是發生在吃完紅肉、乳製品、或含有明膠的藥物的3到6小時之後。（Emerson Vieira/Unsplash）

此外，還有人提到曾聽說「我家信印度教的」理由，而印度雖然是世界上牛肉出口最大的國家，但印度人不吃牛肉。印度人大部分信奉印度教，印度教徒認為，牛是神聖不可侵犯的存在，認為吃牛肉是冒犯天神的行為，是會被懲罰的。

延伸閱讀：

快訊/ 汐止遠雄廣場「鴻屋咖哩」疑食品中毒！8位不適 1位輕症住院中

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」