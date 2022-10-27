牛肉食譜｜青椒豆豉牛肉營養豐富家常菜　網民教1切法去青椒怪味!

青椒是蠟筆小新討厭的食物，應該也有很多人不太喜歡它的味道，其實青椒的營養成分不低偶爾還是要吃一下大人小孩都不可以挑食喔！



社員邱惠鶯發表於Facebook廚藝公社《青椒豆豉牛肉》：

青椒豆豉牛肉食譜（按圖👇👇👇）

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牛肉絲先簡單醃15分鐘（醬油、糖、鹽、胡椒粉、食用油都少許），青椒洗淨外皮剖半，去籽切適當大小條狀片狀皆可，起油鍋爆香蒜末飄出香味後！將青椒下鍋翻炒炒至微微出水後！

或是自己喜歡的口感（生一點或是熟一點）將青椒起鍋，或是趕至鍋邊原鍋再下一點油炒牛肉絲至7-8分熟，將青椒與牛肉絲拌炒下適量的黑豆豉調味，可試吃一下味道，如果覺得不夠鹹再加一點點鹽巴調味（基本上黑豆豉的鹹度就夠了）喜歡辣者可加入辣椒即可盛盤享用，鹹香下飯又清甜！

▼青椒分薄殼厚肉仲有分公乸？揀選靚青椒秘訣（按下圖看清！👇👇👇）

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其他社員留言回覆：「我就是那個小新我挑食我壞壞」、「我可以！」、「白飯兩碗謝謝」、「覺得青椒怎麼炒都好吃」、「好像說日本的青椒有個明顯的苦味」、「超愛青椒」、「青椒不要橫切，改成縱切，就比較不會有，讓人害怕的味道了」。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】