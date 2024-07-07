刨冰必加什麼配料？煉奶/芋圓/仙草/黑糖水？網友：沒這2種不會吃

夏日炎炎，不少人都喜歡吃刨冰來解暑。近日有網友發文，詢問有什麼配料是在吃刨冰時一定要加的，引起網友熱議。



原PO在台灣PTT以「吃刨冰什麼料是一定要有的？」為題發文，表示身處夏天體感溫度動不動就破40度的台灣，不少人會選擇吃刨冰來解暑。並表示雖然現在雪花冰很受歡迎，但「簡單暴力」的刨冰仍然受到許多人喜愛，古早味的粉圓冰在老一輩中也相當受歡迎。原PO也詢問網友，吃刨冰時什麼料是一定要加的？

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文章引來大量網友討論，從口味來說，網友基本上分成黑糖派和煉奶派：

「黑糖水、黑糖水、還有黑糖水」、

「黑糖水，很多很多的黑糖水」、

「我覺得清冰淋煉乳（煉奶）就很好吃了」、

「有煉乳就有60分，其它看心情」、

「不要求一定要有料的話，還真的清冰淋上黑糖水或是煉乳就很好吃了」。



但也有網友偏好水果口味，「士多啤梨醬一定要有士多啤梨醬」、「我喜歡吃水果冰，西瓜冰就好」。

配料方面，網友的喜好可以說是五花八門，但芋圓和粉圓（珍珠）總體上最受歡迎：

「芋圓，不能妥協，聽到店家講沒芋圓我會直接說那我不要了」、

「只加粉圓」、

「銀針粉、芋圓、芋頭、湯圓」、

「粉圓一定要加爛，而且常常粉圓都賣光」、

「湯圓、粉圓和仙草，其他看心情」、

「沒有粉圓就改加粉角」。



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也有網友分享自己的特別吃法，

「我都不加冰，改用花生糖水」、

「說到冰，有人吃過用塑膠袋裝刨冰，然後再加紅茶的嗎？我小時候的最愛，又涼又甜，喝起來又像思樂冰」、

「非常意外沒人提到糖果（菜燕角）」、

「芋圓、花豆和花生醬，自己用湯匙打成泡泡冰」。



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