台式滷味｜減肥不能吃滷味？營養師教如何挑5類食材減肥無負擔

減肥有許多禁忌，常常聽到不能吃這個、不能吃那個，而其中許多人愛吃的台式滷味，對於正在減肥的人來說是不是不適合吃呢？



對此，台灣營養師珊珊就表示，減肥期真的沒有不能吃的，但怎麼選食材就有學問了！

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台灣營養師珊珊在Facebook發文表示，正在減肥中的你，想吃美味的台式滷味可以照以下建議種類挑選，健康又沒負擔：

台式滷味挑選秘訣

主食類：

可以將王子麵（即食麵）、鍋燒麵或雞絲麵這些熱量偏高的主食改成蒸煮麵、烏冬或粟米，而其中也必須包含蔬菜類，例如葉菜類、菇類、蘿蔔、木耳、海帶皆可，任點任選。

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火鍋料類：

火鍋料或丸子的熱量偏高，建議吃鵪鶉蛋、雞腎或蒟蒻絲來取代口感，同時補充蛋白質或纖維。

肉類：

可以將五花肉、鑫鑫腸（類似芝士腸）換成熱量較低的原型肉類，例如牛腱、雞肉、嘴邊肉等瘦肉。

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假豆類：

炸豆皮、百頁豆腐熱量非常高，建議大家換成板豆腐、雞蛋豆腐或豆乾，避免吃到過多油脂。

最後，珊珊營養師也提醒大家，台式滷味的湯汁鈉含量很高，如果想喝湯的話還是另外準備清湯比較好呦！

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