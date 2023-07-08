台式飲品陷阱｜無糖一樣有精緻糖？營養師教5方法避熱量不怕胖！

天氣愈來愈熱，身處在到處都有台式飲品的香港，真的很難不來杯涼飲消暑一下。



營養師提醒民眾，很多人擔心台式飲品熱量高、糖量高，很容易過量。但只要掌握5點，控制好糖分的攝取量，才能真正保養身體，維持健康。

喝台式飲品不怕胖5方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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無糖不是「真無糖」

台灣營養師郭彥廷指出，一般台式飲品料店的配料，如珍珠、椰果等都有泡過糖水，就算是點了「無糖綠茶加珍珠」也還是一樣帶有精緻糖，注重養身的民眾需要多加注意，以免誤入陷阱。

喝台式飲品不怕胖 有5方法

台灣營養師劉雅惠表示，只要在喝台式飲品時謹記5點，就不容易熱量爆炸：

1. 選擇甜度

若直接把台式飲品的全糖改無糖，一定無法馬上習慣，會因為覺得辛苦就放棄，建議民眾依照自己的習慣來循序漸進調整甜度，從半糖調整成少糖，最終改成無糖。

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2. 減少喝飲料的頻率

設定自己一周可以喝台式飲品的次數，或是從大杯換成中杯，間接減少喝進去的糖量跟熱量。

3. 鮮奶取代奶精

台式飲品中的奶精是種加工的植物油，喝多除了熱量高以外，還可能增加心血管疾病的風險，將台式飲品改成鮮奶不但有優質蛋白質，也可以補充鈣質。

4. 少選果汁系列

水果經過攪打以後GI值會增加，酸性的果汁可能加入更多的精緻糖來提升甜味，有些會使用果醬來調味，感覺很健康卻不小心踩到地雷。

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5. 純茶類最好

喝台式飲品最好以茶飲為主，負擔最少，奶蓋系列要儘量少選擇，奶蓋是用忌廉、糖和鹽來攪打，雖然好喝卻是熱量大陷阱。

飲料陷阱多 掌握營養攝取是關鍵

郭彥廷提醒民眾，在現代飲食中想要完全避免精緻糖其實非常困難，但也不需要對此過分苛求，清楚掌握自己吃了什麼，並了解食物的營養來幫助自己正確選擇，才是更加重要，掌握要吃多少糖，就能維持健康。

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