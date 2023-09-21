台式飲品食譜｜自製手搖聖品「多多綠」 神還原靠2材料黃金比例？

夏日酷熱難耐，許多人都喜歡來杯冰涼的飲料消暑解渴，人手一杯手搖飲（又稱台式飲品）也成為路上的常態。一名網友在Facebook社團分享，在家就能自製「1款手搖聖品」，不僅材料在超市、便利店就能買齊，且做出來味道跟外面賣的相當神似。食譜曝光後立刻掀起討論，飲料族也跳出來直呼想要在家DIY試試。



一名網友在Facebook社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，在家裡就可以自製有「手搖聖品」之稱的多多綠，材料為2瓶益力多（又稱養樂多）加1瓶市售的綠茶，按照這樣的比例製作，就可以調製出美味的飲品。

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原PO也在文中表示，該食譜是女兒透露給她的，且成品的風味相當不錯，更讚「跟飲料店的多多綠一樣」，推薦大家都可以在家試試看。

貼文曝光後掀起討論，許多人看見食譜後大讚，「那我也要調調看」、「這兩種很搭，很有飲料店的口感！」、「沒想到…這個配方從高中跟了我到至今，屢試不爽」、「以前看過手搖店加2罐多多」。也有飲料族分享自製特調，「建議用無糖綠唷，健康又好喝」、「我都是用無糖綠＋兩瓶多多，就不會那麼甜了」、「滴幾滴檸檬汁更提味唷！飲料店學的」。

8種涼感食物超消暑（按圖👇👇👇）

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部分網友也有不同看法，「一天一瓶多多，糖份攝取就超量了」、「自己調的都不好喝」、「沒有比飲料店便宜多少」。

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