食物中毒｜吃刨冰致腎衰竭！手搖飲1小時飲完免生細菌？防中毒4招

台灣高雄市知名刨冰店傳出民眾食物中毒事件，遭高市衛生局檢出沙門氏菌陽性。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，沙門氏菌對長者、幼兒來說非常危險，嚴重將導致「敗血症」，建議冰品、手搖杯飲料不要放在室溫超過一小時，且在7至60°C「危險溫度帶」環境中，細菌非常容易滋生。



日前高雄市民眾到知名刨冰店買刨冰，家人集體食用後，13人中有11人腸胃不適，最嚴重出現血便，小孩疑似發生腎衰竭住進加護病房。台灣衛生局初步檢出沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌，目前已勒令停歇業並裁處6萬元台幣。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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食物中毒致急性腸胃炎５大症狀

顏宗海說，一般民眾若吃到微生物污染的食物可能會引起急性腸胃炎，常見惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等症狀，多數人服藥後可康復，但免疫力不好族群，像長者、幼兒、懷孕婦女，或糖尿病、肝硬化等疾病患者，發生嚴重的腸胃炎可能合併脫水、電解質不平衡、代謝性酸中毒、敗血症，有生命危險。

顏宗海表示，諸多細菌在7至60°C的環境下可滋生繁殖，醫學上稱為「危險溫度帶」，食物保存低於7°C可抑制微生物生長，加熱高於70°C則可以徹底殺菌。

「食物不要放在室溫超過一個小時。」顏宗海建議，室內溫度約20多度、室外溫度在30度上下，都處於危險溫度帶內，買了冰品應儘速吃完，手搖杯飲料則不宜放在辦公桌上慢慢飲用，便當要在一個小時內吃完，若工作過於繁忙，可先放置雪櫃存放。

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預防食物中毒，顏宗海提出四大措施：

1. 徹底清潔：微生物存在廚房各角落，準備食物前中後，都要徹底清潔雙手、餐具、砧板和枱面等。

2. 生熟分開：生、熟食砧板分開，同時避免靠在一起存放。

3. 加熱完全：食物徹底煮熟，徹底殺菌。

4. 冷藏保存：熟食1至2小時內食用完畢，吃不完儘快冷藏。

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台灣衛福部食藥署副署長林金富則表示，近來天氣炎熱，微生物相當容易生長，餐飲業者應注意食材的儲存環境衛生狀況，調製人員保持良好衛生習慣，若手已遭污染，不可再調理食品，應充分清潔後再進行；上游廠商的水質也需要符合食品良好衛生規範準則（GHP），否則冰品、沙律、飲品都容易滋生大腸桿菌群，務必特別注意。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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