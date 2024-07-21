肝癌飲食｜名醫長期吃1小食患肝癌！放室溫易生致癌物 冷藏最安心

台灣一名肝膽科名醫就因長期有「吃花生」的習慣，而花生放置室溫下易產生致癌的黃麴毒素，導致肝臟負擔過大。某天該名醫身體不適，檢查才知原來已罹患肝癌，且腫瘤還嚴重破裂出血。



除了吃放太久的花生之外，脂肪肝、愛亂吃藥、喜歡吃生食也是傷肝的行為。（Canva）

肝臟是重要的排毒器官，肝癌也是國人十大癌症發生率第5位！台灣肝膽腸胃科醫生蕭敦仁在《醫師好辣》節目中分享，他的恩師是一名肝膽腸胃科名醫，因看診太認真，看診時間常超過3小時，當肚子餓時，跟診的護理師就會端出一盤花生讓他稍微止飢，結果該名醫在54歲時，因右上腹不適，照了超音波發現肝臟長了一顆腫瘤，還破裂出血，經詳細檢查，確認是罹患肝癌。

蕭敦仁表示，他對這位老師罹患肝癌也相當震驚，仔細探究原因，「這位老師本身有B型肝炎（乙型肝炎），又因常吃花生而攝取過多的黃麴毒素，使其有兩種肝病因子累加起來，才會導致肝臟容易長腫瘤。」

蕭敦仁提醒，花生放置於攝氏12度以上的環境，就易產生黃麴毒素，因此花生拆封後未吃完一定要記得放進雪櫃。除了吃放太久的花生之外，脂肪肝、愛亂吃藥、喜歡吃生食也是傷肝的行為。

林口長庚臨床毒物中心護理師譚敦慈也曾表示，花生等堅果類食物若在12度以上環境就會產生致癌的黃麴毒素，所以提醒大眾堅果類食物應保存在雪櫃12°C以下。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

脂肪肝｜內臟脂肪過多可致癌易中風！6大習慣要戒 蛋白質要吃夠

+ 11

脂肪肝｜夜瞓還食糖水、炸物宵夜？10大錯誤生活習慣挑戰肝臟健康

+ 39

延伸閱讀：

豆豆四類營養大不同！營養師揭：綠豆是澱粉、花生屬於油脂

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」