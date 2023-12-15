脂肪肝｜內臟脂肪過多可致癌易中風！6大習慣要戒　蛋白質要吃夠

撰文：中天新聞網
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內臟脂肪看不見，卻比皮下脂肪帶來更多健康危害！過多的內臟脂肪會增加心血管疾病、中風、失智、癌症、痛風、骨關節炎等風險。營養師提醒，若有「6大習慣」小心會堆積過多內臟脂肪。

台灣健署長吳昭軍曾指出，「成年男性腰圍大於90厘米、女性大於80厘米」就要小心內臟脂肪過多。來自台灣的營養師張珮蓁在Facebook專頁《Patty營養師 陪你一起吃》中發文表示，盤點「6個壞習慣」容易造成內臟脂肪增加。

任你有再多藉口，身體仍會誠實地告訴你你的生活習慣是否健康！（按圖了解）

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張珮蓁分享，想要消滅內臟脂肪，除了避免地雷飲食，攝取充足的蛋白質與膳食纖維是關鍵，蛋白質攝取量高的人，可增加飽足且透過影響體內激素（peptide YY及GLP-1）抑制飢餓感，即可避免攝取過多不必要的熱量，蛋白質對於運送脂肪的「脂蛋白」合成很重要，一旦吃得不夠，脂肪囤積在肝臟裏，促成脂肪肝內臟脂肪的堆積。

1. 喜歡喝酒小酌

因過多酒精在肝臟可被轉換為脂肪，增加脂肪肝機會。此外，酒精喝下肚後會被肝臟代謝成乙醛，累積在肝臟細胞裡會促使脂肪合成與累積。

2. 手搖飲無糖不歡

含糖飲料中的果糖，會直接由肝臟代謝，當糖分快速進入肝臟，使肝臟充滿大量游離的脂肪酸，就有機會形成內臟脂肪，同時伴隨脂肪肝問題。

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3. 餅乾蛋糕樣樣來

高糖分食物及過多的精緻澱粉攝取，讓血糖迅速飆高，進而召喚出胰島素出來恆定血糖，下一步就是往合成脂肪儲存去了。

4. 油炸鹽酥我最愛

食用過多油炸食物，導致人體內的游離脂肪過多，快速累積於肝臟、腸子周圍，進而形成內臟脂肪。

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5. 久坐不動好輕鬆

能躺就不坐、能坐就不站，活動量低的人容易堆積內臟脂肪，引發慢性發炎、代謝症候群。因此，定期進行有氧運動才是減少內臟脂肪的好方法。

6. 蛋白質量吃不夠

吃充足蛋白質可透過增加飽足感以降低飢餓感，避免過多熱量攝取。研究也顯示，較高的蛋白質攝入量與較低的BMI、較高的好的膽固醇（HDL）和較小的腰圍均相關。其中植物性蛋白質、豆腐、豆漿、魚肉、雞肉、蛋類等都是優質蛋白質來源。

至於膳食纖維，有研究發現，餐前多攝取膳食纖維可降低內臟與皮下脂肪，也能減少飯後血糖。而僅僅多10公克的水溶性膳食纖維就能看出效果，她以100公克食物舉例，大花豆即含有3公克水溶性膳食纖維、小麥胚芽含有2公克、燕麥2公克、洋蔥1.5公克、胡蘿蔔1.6公克、水梨1.3公克。若將1/3～1/2主食以未精緻的全榖雜糧類取代，再搭配各一拳頭蔬果，即可輕鬆達標。

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