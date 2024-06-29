心衰竭比癌症更致命！火鍋2材料最傷心臟醫推護心4類食物木耳蘿蔔

心衰竭比癌症更致命！依據台灣衛生福利部2022年台灣人死因統計結果，共計2.3萬人死於心臟疾病，平均約22分鐘就有1人，台灣心臟內科醫生陳冠任也指出，心衰竭要注意水分和鹽分的控制，尤其台灣人的國民美食火鍋的高湯以及沙茶醬，都會導致心臟負荷過大。



火鍋的高湯以及沙茶醬，都會導致心臟負荷過大。（Canva）

全球每年約1800萬人死於心血管病

世界衛生組織統計，全球每年約1800萬人死於心血管疾病，對此，台灣心臟內科醫生陳冠任在節目《健康晚點名》中示警，心衰竭要注意水分和鹽分的控制，因為心臟已經沒有力氣去負荷這些水分跟鹽分，一下子進去太多的時候，就會導致肺積水，就沒辦法呼吸，連吃太鹹都會把水分帶進身體裏。

尤其台灣人每到冬天很喜歡吃火鍋，更愛火鍋的「高湯」及台灣之光「沙茶醬」，陳冠任提醒，沙茶醬口味真的太重了，因此每當寒流來襲後，心衰竭患者就會爆增。

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預防心衰竭4類食物

至於哪些食物可以預防心衰竭，他則推薦十字花科，例如油菜、薺菜、蘿蔔、西洋菜、椰菜花、椰菜等，不但可以預防發炎指數的增加，還能預防血管栓塞。

另外，陳冠任也指出，洋蔥、茄子、藍莓等含有紫植素的食物，以及木耳等，也有助於預防心血關疾病，或者是膳食纖維及高纖食物，例如燕麥片、糙米飯等澱粉類。

最後，陳冠任提醒，雖然肉類也是必須攝取的食物，因為蛋白質是人每天必需的營養素之一，不過他還是建議最好食用白肉類，也就是雞肉、魚肉這些，因為白肉比較沒有不好的脂肪酸，所以白肉還是比較優先，以上綜合來看，就是蔬果類、蛋白質類，還有澱粉類均衡攝取，「對心臟來講，就是一個比較好的保護。」

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