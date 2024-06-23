鈉攝取量｜頭痛高血壓醫揭日食兩餐1款麵累事！超高鈉多通粉100倍

麵食是不少人喜愛的主食，但也可能是健康的隱憂。台灣家醫科醫生王健宇表示，麵越細、鈉含量越高，100克的雞絲麵就有高達2450克的鈉，幾乎是同重量通心粉的100倍，相當驚人。



100克的雞絲麵就有高達2450克的鈉，幾乎是同重量通心粉的100倍，相當驚人。（Canva）

台灣家醫科醫生王健宇在節目《健康好生活》中提醒大眾要慎選麵食的種類，越細的麵，鈉含量越高。挑選麵類有2重點，一是熱量，一是鈉含量。

王健宇提到，鍋燒意麵、 雞絲麵這種油炸過的麵條熱量最高，100克的熱量超過470大卡，高於油麵、雞蛋麵、通心粉、麵線、 意麵、烏龍麵、拉麵。鈉含量前三高依序為：雞絲麵、鍋燒麵、烏龍麵。其中，最高的雞絲麵每百克鈉含量2450毫克與最低的通心粉25毫克，鈉含量相差近100倍，非常驚人。

王健宇分享，曾遇一患者長期有高血壓問題，某次因頭痛欲裂就醫，檢查發現，除了高血壓外，血中鈉離子也超高。該患者自述，他很喜歡吃雞絲麵，午、晚餐都吃兩碗雞絲麵。但是雞絲麵的鈉含量非常驚人，光是100克的雞絲麵，鈉含量就高達2450mg。

當飲食攝取的鈉含量過多時，身體為降低過高的鈉離子濃度，血液中會充滿水分，使得心臟輸出的血液量增加，導致每次從心臟打出的血液對血管壁衝擊過大，所以才引起血壓升高。台灣衛福部建議，成人每天的鈉攝取量，不宜超過2400mg，相當於6公克的鹽巴，高血壓患者更要減至1200毫克。

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