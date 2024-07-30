江旻憓奧運奪金｜劍后茹素愛下廚網民讚100分老婆！運動食素更好?

江旻憓（Vivian）為香港奪得奧運第一金，全城哄動，這位「微笑劍后」文武雙全，不僅重劍稱后，還是學霸，美國史丹福大學國際關係學士、中國人民大學法律碩士；且多才多藝，自小習芭蕾舞、跆拳道、鋼琴、古箏、溜冰，還是廚藝高手，經常在IG分享她的烹飪傑作和美食，她於2017年傷患後更成為全素者。

誰說運動員不可吃素？其實有不少運動員表示素食後，不但沒影響表現，還感覺體力復原較快，究竟是什麼原因？吃素對運動員有哪些好處或壞處？



江旻憓2017重創養傷 成了吃全素轉捩點

2017年在世界錦標賽前，江旻憓左膝前十字韌帶撕裂，養傷3個月復出，她不但沒有氣餒，且更努力操練和減重，成績不跌反升，她也曾以傷患鼓勵香港人不要放棄。「我每次受傷之後都會更加強，學到更加多嘅嘢，同埋你會變咗個更加好嘅人，我真係相信香港人一定做得到，一定可以克服得到，就好似我呢個咁傻嘅膝頭哥一樣，一樣好快好返。」

而那次受傷也成了江旻憓由「海鮮素」轉為「全素」的轉捩點。除了想透過改變飲食習慣，減少受傷的機會外，也希望能降低對環境和動物的破壞。「我覺得雖然我們（與海洋生物）生活在不同地方，我在陸地，牠們在海洋，但我也不想吃牠們。」

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按圖看江旻憓於巴黎奧運奪金的風采：

網民大讚「100分老婆」！

江旻憓會在IG不時分享美食及在家下廚的照片及視頻，家常小菜固然難不到她，就連油潑麵、蘿蔔絲餅、綠豆餅、番薯餅等一樣拿手，不僅揮劍英姿颯颯，拿鑊鏟一樣有板有眼，難怪有網民留言，稱讚她是「100分老婆」！

按圖看江旻憓的美食日常：

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茹素對運動員是好是壞？

雖然一直有說茹素的運動員，容易缺乏動物性蛋白質，體力或不及肉食的運動員，其實體壇素食的運動員多不勝數，例如「神奇小子」香港桌球天王傅家俊（Marco Fu）、塞爾維亞裔網壇「一哥」祖高域（Novak Djokovic）、NBA籃球國手戴維斯（Antonio Lee Davis）、厄文（Kyrie Irving）、保羅（Chris Paul）、F1七屆世界冠軍「黑帝」咸美頓（Lewis Hamilton）等等，他們都稱食素後，不但沒有影響表現，相反更令體力恢復得較快。茹素對運動員來說，是好是壞？

4類食物抗炎抗氧化促身體復原

英國註冊營養學家蕭婉芹（Kennie）回覆我們，表示到目前為止，並沒有完整的科學證據表明，奉行素食比肉食，對運動員的表現更好。相關的文獻報告亦指出不吃肉類、家禽、野味和海鮮的運動員相比茹素的運動員，在力量、無氧或有氧運動表現方面，均沒有任何顯著差異。「可以肯定的是，多吃水果、蔬菜、全穀物和豆類可以提供抗氧化物 （antioxidants）和抗發炎化合物 （anti-inflammatory compounds），有助減少發炎和疾病風險。因此，有些運動員改為茹素後，身體減少了炎症和致病源，可能感覺身體體力復原較快。」

營養學家蕭婉芹建議多吃水果、蔬菜、全穀物和豆類有助減少發炎和疾病風險。(pexels)

此外，Kennie更指素食中卡路里和脂肪含量較低，纖維含量較高，有助於促進飽足感，這對於特別需要控制體重的運動員，例如體操、劍擊等來說非常重要。長期茹素對於持續運動鍛煉時產生的氧化損傷，或者能透過降低炎症，去加速身體復原。

然而，忽略仔細營養規劃，盲目跟隨純素飲食，會使運動員容易缺乏蛋白質、奧米加3不飽和脂肪酸和其他微量營養素，例如維生素 B12、維生素 D、鐵、鋅、鈣、碘等。

Kennie認為運動員需針對配合訓練和比賽的時間，規劃運動前、後的碳水化合物、蛋白質和水分的攝取。（VCG）

Kennie認為運動員想爭取到最佳表現，確保身體盡快回復狀態，可注意以下4點：

1. 需針對配合訓練和比賽的時間，透過對食物的選擇和分量管理，精心規劃運動前、後的碳水化合物、蛋白質和水分的攝取。

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2. 運動員的飲食應基於體重和去脂體重，並根據計劃的運動量，每天進行飲食調整。巨量營養素的分配大致以高碳水化合物（含量 3–12 克/公斤/天），中/高蛋白質（含量 1.2–2 克）。

3. 平衡脂肪，包括飽和脂肪、單元不飽和脂肪和多元不飽和脂肪為主。

4. 運動員需留意以上所提及素食中容易缺乏的微量營養素，如維生素 B12、維生素 D、鐵、鋅、鈣、碘等，必要時以營養補充品來補充。