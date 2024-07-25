巴黎奧運2024｜必備15款簡易小吃食譜10分鐘搞掂！佐酒氣炸免開火
巴黎奧運於明天（7月26）揭幕喇！賽事由7月26日至8月11日舉行，殘奧則於8月28日至9月8日進行，可從TVB、ViuTV、HOY TV及香港電台免費收看。無論上午睇或是半夜睇，獨自欣賞或是跟大班好友柴娃娃看，身旁最不能缺少的，當然是多款美味小吃。
以下推介15款簡單易做的零食小吃食譜，最快10分鐘完成，最長不過半小時，邊睇邊做也不費時，健康不胖又惹味，絕對可輪流陪你渡過每個緊張刺激、興𡚒或失落的日與夜。
5款佐酒涼拌菜：
皮蛋肉鬆豆腐、醉鴨舌、枝豆、花雕溏心蛋、涼拌菠菜
１ 皮蛋肉鬆豆腐食譜：自家混醬代替醬油膏 餐前菜宴客好幫手（按此睇片）
材料：滑豆腐、皮蛋、肉鬆、蠔油、醋、糖、辣椒
２ 醉鴨舌食譜：舌尖上嫩滑緊緻淡淡花雕香 一支糟滷省掉煩惱（按此睇片）
材料：鴨舌、糟滷、紹興酒、薑、蔥
3 枝豆食譜：翠綠爽嫩5大訣竅 多加一樣東西齊煮提升香氣更鮮綠
煮枝豆貼士︰剪去頭尾更易入味，加鹽糖提味。水滾枝豆下鍋，高溫瞬間燙熟及灼綠。加1物提升香氣更鮮綠。
４ 花雕溏心蛋食譜：必成功方法！流心嫩滑酒香怡人（按此睇片）
材料：雞蛋、花雕酒、話梅、冰糖、鹽
５ 涼拌菠菜食譜：爽脆鮮甜 全靠一塊壽司蓆方便快捷（按此睇片）
材料：菠菜、鰹魚粉、麻醬
5款惹味小食
焦糖爆谷、芝士煙肉脆片、蒜蓉多士、芝士煙肉酥皮卷、芝麻夾心紫菜
６ 焦糖爆谷食譜：簡單自製手工爆谷 長期保持鬆脆受潮回脆有妙法（按此睇片）
材料：爆谷粒、白糖、牛油、鹽、呍呢嗱香油、梳打粉
７ 芝士煙肉脆片食譜：10分鐘焗出可口薄脆 識開焗爐就整到！（按此睇片）
材料：巴馬臣芝士碎、煙肉、蒜鹽、黑椒
８ 蒜蓉包食譜：外脆內軟陣陣蒜蓉焦香 包一定要夠厚！（按此睇片）
材料：麵包、蒜頭、無鹽牛油、鹽、香草
材料：急凍酥皮、煙肉、雞蛋、芝士片
材料：紫菜、白芝麻、麥芽糖、豉油、素蠔油、鹽
5款氣炸鍋零食
脆炸腰果、琥珀合桃、黑松露薯條、香辣蓮藕片、杏仁酥
材料：腰果、油鹽、水
材料：合桃、鹽、白芝麻、麥芽糖、油
材料：冷凍薯條、黑松露醬、蛋黃醬、鹽、胡椒粉、紅椒粉
14 氣炸蓮藕片食譜：香辣薄脆 30分鐘簡易健康零食懶人至啱
材料：蓮藕、七味粉、淮鹽、白醋、油
材料：蛋白、糖粉、酥皮、杏仁片、楓糖