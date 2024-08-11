網友質疑Costco隱藏發霉金奇異果？1線索解疑團網民1招防買爛生果

台灣有一名網友在Facebook「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文抱怨，他表示在台灣內湖Costco買到的噁心發霉黃金奇異果，並質疑是被「刻意翻過去藏起來」，才會讓他無法在第一時間檢查出來，表示對好市多的水果品質深感失望。貼文一出，不少網友紛紛反駁：「沒那麼無聊啦！」



原PO懷疑黃金奇異果爛掉的那一面是被「刻意翻過去藏起來」，因此打開的時候沒有發現，直到他一顆一顆拿出來要放進雪櫃的時候，才驚覺怎麼有幾顆濕濕臭臭的。從照片中可見，其中有一顆黃金奇異果已嚴重發霉腐爛，讓人看了直感噁心想吐。

從照片中可見，其中有一顆黃金奇異果已嚴重發霉腐爛，讓人看了直感噁心想吐。（Facebook@Costco好市多 商品經驗老實說）

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照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言：

「好噁心」、

「一早看到想反胃」、

「還以為是烤薯仔」、

「我以為是滷蛋」、

「這是有名的松花皮蛋？難得的珍品」。



更有網友建議：

「不要在好市多買蔬菜水果」、

「買好市多水果一定要翻面檢查」。



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對於原PO的質疑，有網友反駁表示：

「怎麼可能是刻意，想像力豐富」、

「正常來說，如果是員工發現一定會拿掉，不會刻意翻過去藏起來」、

「應該不是『刻意翻過去藏起來』，沒有這麼閒吧」、

「不太可能藏啦，他們丟東西不手軟的，應該是壓壞受傷出水，悶在底下發霉了」、「被刻意翻過去藏起來，這是不可能的」、

「刻意應該不至於，反而其他消費者換顆機率比較高」、

「會爛的水果，有95%都是跟箱子盒子接觸面開始，絕對非刻意翻過去」。



還有不少網友回應：

「進口商品，並非現摘，它來到台灣已經有段時間，多少都有可能出現故障果，一顆算是偶發現象吧」、

「箱購本身就不保證全部完美」、

「爛一顆已經是人品爆發」。



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最後，原PO更新貼文表示，買的時候有稍微檢查，但沒有一顆一顆翻起來，因為看上面很漂亮。他特別提醒「大家以後買奇異果記得要現場一顆一顆翻面檢查啊，有問題直接退」，不然像他們回家才發現，根本沒時間再跑回去退了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】