降血糖食物｜飯前飲蘋果醋降血糖？醫實測成效 揭簡單1招效果更佳

重視健康的人可能都聽過，吃飯前喝醋可以降低血糖。對此，前台大醫生蒼藍鴿特別拍攝影片實測，竟發現飲用蘋果醋確實能夠降低血糖，但若是補充膳食纖維，效果竟然比食用蘋果醋更好。



前台大醫生蒼藍鴿實測，發現飲用蘋果醋確實能夠降低血糖。（Canva）

蒼藍鴿在Youtube頻道表示，如果是處在高血糖、糖尿病的狀態，身體的各種器官、血管及神經都會導致損傷，因為器官都泡在糖水裏，那怎麼會健康呢？事實上，罹患糖尿病最主要會受到影響的是「血管」，全身上下的血管都會受到影響，甚至還會影響到視力及損害腎功能，這也是為甚麼台灣有這麼多人洗腎的原因。

相關文章：糖尿病飲食｜洋蔥成分似降血糖藥！醫推最有效10種控糖菜苦瓜蘆筍

+ 17

蒼藍鴿做起3天的實驗，戴上血糖檢測儀，每天都吃完相同菜色的便當，再規定自己以10分鐘的時間、符合正常飲食習慣進食。實際測試後，他發現，若飯前沒有喝任何醋、纖維飲，飯後的血糖峰值上升到129；飯前飲用15到30c.c.的蘋果醋，飯後血糖峰值則是118。

然而，飯前如果先飲用膳食纖維飲後，飯後的血糖值是105，比蘋果醋來得還要平穩！最後，蒼藍鴿也補充，其實不用這麼複雜，只要改變進食順序，先吃菜、再吃肉，最後再吃澱粉，並且不要食用太多碳水化合物，血糖就會比較平穩，如果真的想再更有效率一點，那可以再考慮搭配飲品。

【延伸閱讀，更多銀髮保健生建議】



降血糖小心5種偽蔬菜！薯仔熱量=白飯1/3 攝高纖番薯要這樣吃

+ 17

長壽｜98歲婆婆多菜少肉10多年沒病過 「5色素食法」助抗老防癌

+ 18

延伸閱讀：

工作狂下班天天吃宵夜！醫一看傻眼「腸道40顆息肉」：怎麼長這麼多

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」