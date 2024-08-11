抗三高增免疫力「哈佛蔬菜湯」只需4材料 醫生提醒1營養素不足！
撰文：中天新聞網
出版：更新：
網絡爆紅的「哈佛蔬菜湯」作法只要把椰菜、洋蔥、紅蘿蔔與南瓜加水熟煮後，就能助減脂、增強免疫力。醫生表示，這些食物確實能減少身體發炎，不過沒有足夠的蛋白質，會忽視其他營養素攝取。
台灣初日診所肥胖醫學專科醫師許芷瑜在YouTube頻道短影音中分享，「哈佛蔬菜湯」是由前哈佛大學癌症與免疫專家高橋弘醫生所提出，主要是將椰菜、洋蔥、紅蘿蔔與南瓜加水烹煮製成。不用加任何調味料即可食用。
「哈佛蔬菜湯」其富含膳食纖維、維他命和植化素，其中許芷瑜特別強調，「植化素」為存在植物中的化學物質，確實能減少發炎、調節免疫和預防慢性病。
不過，許芷瑜提到，這些可促進植化素活化的酵素，通常比較不耐熱，而且維他命也容易在料理過程中流失。此外，這碗蔬菜湯中，並沒有提供足夠的蛋白質，她認為飲食的多樣性與均衡性非常重要，不必受限於特定的食譜或配方，若只強調某些食材的好處，很可能導致其他營養素被忽視。
【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】
紅蘿蔔營養｜維他命A高菠菜3倍！紅蘿蔔助防癌抗三高點食多營養？
+5
+12
護腎飲食｜吃太甜更傷腎 男生常喝1物痛風腎衰竭！護腎飲食3多3少消暑食物｜補水6瓜果防中暑去水腫 菠菜青椒超解渴1物有益前列腺消暑甜品｜清熱補水6款甜品推介 豆腐花 西米露點配搭更健康？肝癌飲食｜名醫長期吃1小食患肝癌！放室溫易生致癌物 冷藏最安心糖尿飲食｜68歲婦日吃1水果1個月血糖爆錶！改善靠飲食 吃生果4招
延伸閱讀：
哈佛研究「一天一杯含糖飲料」就算運動也沒用！22歲男天天喝險洗腎
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」