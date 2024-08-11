抗三高增免疫力「哈佛蔬菜湯」只需4材料　醫生提醒1營養素不足！

網絡爆紅的「哈佛蔬菜湯」作法只要把椰菜、洋蔥、紅蘿蔔與南瓜加水熟煮後，就能助減脂、增強免疫力。醫生表示，這些食物確實能減少身體發炎，不過沒有足夠的蛋白質，會忽視其他營養素攝取。



網絡爆紅的「哈佛蔬菜湯」作法只要把四種蔬菜加水熟煮後，就能助減脂、增強免疫力。（示意圖／Canva）

台灣初日診所肥胖醫學專科醫師許芷瑜在YouTube頻道短影音中分享，「哈佛蔬菜湯」是由前哈佛大學癌症與免疫專家高橋弘醫生所提出，主要是將椰菜、洋蔥、紅蘿蔔與南瓜加水烹煮製成。不用加任何調味料即可食用。

「哈佛蔬菜湯」其富含膳食纖維、維他命和植化素，其中許芷瑜特別強調，「植化素」為存在植物中的化學物質，確實能減少發炎、調節免疫和預防慢性病。

不過，許芷瑜提到，這些可促進植化素活化的酵素，通常比較不耐熱，而且維他命也容易在料理過程中流失。此外，這碗蔬菜湯中，並沒有提供足夠的蛋白質，她認為飲食的多樣性與均衡性非常重要，不必受限於特定的食譜或配方，若只強調某些食材的好處，很可能導致其他營養素被忽視。

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