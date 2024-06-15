糖尿病飲食｜洋蔥成分似降血糖藥！醫推最有效10種控糖菜苦瓜蘆筍

台灣糖尿病患者已破250萬人，不只糖尿病患需要控糖，健康人的血糖也需要適當控制，台灣初日診所醫生許芷瑜激推「10種最有效控糖蔬菜」，其中黑木耳能降低膽固醇、西蘭花則有護肝效果。



台灣初日診所減重專科暨家醫科許芷瑜醫生在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫生 x Cofit》中分享10種控糖蔬菜：

想控制血糖水平，以下10款蔬菜應常吃：（按圖了解）

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1. 苦瓜：苦瓜苷能夠刺激胰臟分泌胰島素，有降低血糖的效果。

2. 羽衣甘藍：富含礦物質鈣鎂鉀，維他命A、維他命K和膳食纖維等等，鎂能夠提升細胞利用葡萄糖的效率。

3. 蘆筍：富含葉酸，有利於調節血糖，降低胰島素阻抗。

4. 番薯葉：含有豐富的膳食纖維和植化素，協助避免血糖快速攀升。

5. 洋蔥：其中的槲皮素，作用與降血糖藥物相似，可以維持正常的血糖代謝功能。



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6. 黑木耳：富含水溶性纖維，對於降低膽固醇、預防心血管疾病、控制血糖都非常有幫助。

7. 西蘭花：蘿蔔硫素有助於控制血糖、護肝。

8. 青椒：含有豐富維生素C和纖維，有利於血糖的控制。

9. 小黃瓜：低GI值、水分含量高，能快速產生飽足感，且對血糖的影響小。

10. 海帶：富含碘，而碘為構成甲狀腺素的主要成分，能幫助調解血糖穩定。



另外，台灣初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航曾在《如果云知道》節目上分享，不只是糖尿病患者需要控糖，健康人的食慾也受血糖波動所影響，在進食後血糖緩慢上升，人體會分泌胰島素控制血糖，若在短時間內吃進大量高GI的食物，血糖會狂飆，這時身體只好分泌更多胰島素使血糖快速下降，也帶來明顯飢餓感，導致即使進食又餓了、又想找食物吃的循環，越吃越超量。

魏士航說明，胰島素是促成脂肪增生的荷爾蒙，一邊吃太多、一邊又分泌過多的胰島素，不胖都難。建議飯前與飯後2小時的血糖波動範圍不要超過30～60mg/dl才較平穩。一旦血糖差距大，不只餓了想再吃、也讓人想睡，且非常傷血管，血管因承受壓力而發炎，像是心腦血管、腎臟與視網膜相關疾病，都會因血糖長期巨幅波動而產生危害。

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