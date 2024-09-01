解酒食物｜宿醉≠喝太多？醫揭飲酒過量4警號 1招促酒精代謝減不適

工作應酬或與朋友狂歡飲酒後，隔天醒來宿醉不舒服，第一句話往往是「唉…昨天喝太多了」。不過宿醉真的是飲酒過量的警訊嗎？



台灣新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，宿醉可以說是飲酒過量的警訊，但宿醉指的不只是晚上喝酒隔天醒來感到不適而已，它算是飲酒後後續產生的漣漪效應，另外還有其他情況也都是飲酒過量的警訊。

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什麼是「宿醉」？ 隔天起床不適才是宿醉嗎？

酒精（乙醇）經過身體代謝後，會先變成乙醛，再變成乙酸，最後轉為水、二氧化碳排出體外。柳朋馳醫師提到，有些人因為基因影響，在乙醛變成乙酸的過程中「乙醛去氫酶」會出現異常，導致乙醛累積，由於乙醛有細胞毒性，會影響乙酸轉換，使得整個代謝過程無法順利完成，讓人出現類似「微中毒」的情況。

因此飲酒後人的生理、心理表現會受到影響，產生噁心、嘔吐、頭痛、無法配合協調性動作、認知錯亂等情形。而柳朋馳醫師認為，所謂的「宿醉」指的就是不喝酒後，一直到酒精完全被代謝掉不會影響人的生理、心理表現的過程，都可廣稱為「宿醉」，不過這些情況會持續多久，與酒精代謝的快慢有關。

飲酒後人的生理、心理表現會受到影響，產生噁心、嘔吐、頭痛、無法配合協調性動作、認知錯亂等情形。（Elevate/Unsplash）

台灣柳朋馳醫師表示，由於酒精也會影響葡萄糖代謝、細胞內能量轉換等，而且有些人會邊喝酒邊進食，讓酒精無法完整排空，所以受酒精影響的時間有的可長達20個小時，若剛好到睡覺時間，早上起床可能都還沒代謝完；有的可能幾個小時而已，睡一覺就沒事了，因此不一定要隔天起床覺得不適才叫宿醉，只要停止喝酒後過一段時間都還表現出酒醉的情況都統稱為「宿醉」。

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宿醉代表喝太多了 「這些」也是飲酒過量警訊

如果有宿醉的情況其實就代表喝太多了，不過宿醉通常是停止喝酒後一段時間才會意識到的情況，這時才警覺到自己喝太多已經太遲了。柳朋馳醫師提醒，若在喝酒的過程中開始覺得頭暈會晃、有睡意感、無法在第一時間好好應答／反應等，甚至走路或肌肉張力無法維持在很好的狀態，就要特別小心。

台灣柳朋馳醫師建議，若有這些飲酒過量的警訊出現，第一步應該適時的停止喝酒，然後多喝水，盡量讓自己的循環好一點以加速酒精代謝，因為乙酸基本上是可以溶於水的，若能藉由尿液或在呼吸的過程中將這些酸類排出去，也有助於恢復代謝。

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不過最重要的還是應適量飲酒，柳朋馳醫師提醒，男性一天酒精攝取量最好別超過30公克，女性別超過15公克，民眾可以用酒精濃度、飲酒量簡單計算（如：酒精濃度為50%，以男性30公克酒精攝取量來說，不能喝超過60c.c.），了解自己喝到幾杯的時候就應該適可而止，不要等到有醉意才停止喝酒。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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