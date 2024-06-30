濕疹戒口｜濕疹痕癢難耐！中醫治療3方面 避免14種食物咖啡堅果酒

香港、台灣夏季濕熱，有些人皮膚便起紅疹、搔癢。不只癢到無法集中注意力做事，甚至半夜睡覺都抓不停，最後被濕疹弄得皮膚結痂、滲液甚至糜爛，讓人煩惱不已。而濕疹病程長又反覆，若不想要長久擦類固醇治療該怎麼辦呢？



若轉向中醫治療，會從這3方面下手去改善。

中醫3方面調理濕疹（按圖看清👇👇👇）

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1. 飲食

若在進食中碰到容易過敏的食物，便容易誘發濕疹生長，容易使病況加重或加長療程。

留意並避免的食物：海鮮蝦蟹類食物、芒果、荔枝、鳳梨、草菇、洋菇、甘蔗、羊肉、酒、汽水、甜食、咖啡、堅果類、生冷食物等。而在料理方式上，也要避免辛香、辣味的調味料，避免使用油炸、燒烤烹煮食物，以免身體更加燥熱。

哪些食物暗藏海鮮陷阱？醫師提醒留意這些細節（按圖看清👇👇👇）

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2. 體質

夏季屬火，天氣燥熱，讓人容易心火旺盛。而血熱留於體內，就容易使皮膚劇烈搔癢。此時，可以服用清熱解毒的食材來避免心火內生。

可以服用的食材：綠豆、薏仁、苦瓜、絲瓜、冬瓜、蓮藕等。

3. 環境

高溫濕氣重的夏天，容易使濕氣囤積體內，引發濕邪和熱邪。因此在生活環境上，需要特別留意一些部分不讓濕氣囤積或讓環境刺激皮膚。

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生活要注意：洗澡水不宜過熱、少用含皂鹼產品洗澡，以免洗完澡後加重皮膚搔癢。穿著寬鬆棉質透氣的衣服，出汗後要盡快將汗擦乾。適當使用冷氣與除濕機使生活環境溫度與濕度維持適中，避免待在悶熱的場所或擁擠的地方。勤打掃，保持家中清潔，避免灰塵塵蟎等過敏原堆積導致發炎狀況持續。也盡量不要養貓狗寵物，以免貓毛狗毛皮屑加重過敏。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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