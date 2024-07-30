致癌飲食｜4行為增食道癌風險唔止食煙飲酒！熱食勿超過這溫度

根據台灣衛福部資料顯示，2023年台灣共有2,064人死於食道癌，其中男性便佔了9成以上，2021年癌症登記資料也指出，食道癌新診斷個案數為2,881 人，男性就佔了9成以上，其中7成以上為50－69歲。



台灣國健署提醒，4行為會增加食道癌風險，呼籲民眾應遠離危險因子、維持健康生活習慣。

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了解食道癌風險因子 4行為會增加風險應注意

目前食道癌尚無有效篩檢工具，不過已經找出相關危險因子，能讓民眾及早預防。根據國際癌症研究機構（IARC）及美國癌症協會（ACS）研究顯示，食道癌風險因子包括抽煙、喝酒、嚼檳榔、飲食過燙、常吃醃漬、煙燻燒烤及加工食品。美國癌症協會指出，以下4項行為都會增加民眾罹患食道癌的機會，應特別留意：

1. 長期吸煙

2. 嚼食檳榔

3. 飲酒過量

4. 經常食用高溫或太燙、醃燻燒烤、醃漬、加工肉類等食物



常見食道癌病徵（按圖了解👇👇👇）：

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為什麼醃漬、燒烤等要避免？ 熱食最好別超過幾度？

其中關於飲食的部分，美國癌症協會表示，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物，為延長保存期限，會添加亞硝酸鹽作為防腐劑，若與食物中的「二級胺」結合，會形成「亞硝胺」致癌物質，傷害黏膜，增加罹患食道癌的風險。

另外，台灣國健署表示，研究指出過燙飲食引發食道癌的風險為一般熱食的1.92倍，國際癌症研究機構（IARC）將攝氏65度以上的熱飲歸類為食道癌可能的風險因子，提醒民眾應注意食物溫度，若過燙應放溫、放涼後再食用，以降低罹患食道癌風險。

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煙、酒、檳榔也要避免 有「這些」症狀應及時就醫

除了飲食之外，煙、酒、檳榔等也要注意，台灣國健署指出，台灣社區世代研究發現，有飲酒、吸煙、嚼檳榔習慣的人，罹患食道癌的機率分別是沒有這些習慣者的3.80倍、2.29倍、2.62倍。

根據2021年癌症登記資料顯示，台灣食道癌新診斷個案中，75.2%有吸煙行為、52.4%偶爾喝酒或習慣性喝酒、48.9%有嚼檳榔的行為。台灣國健署呼籲，民眾應落實健康生活型態、避免食用過燙食物、遠離風險因子（煙、酒、檳）及養成運動習慣，遠離食道癌。

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由於食道癌初期大多無明顯症狀，國健署也提醒，民眾平時應提高警覺，留意自身健康狀況，若出現以下症狀，應及時就醫檢查，把握黃金治療期：

- 吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感等

- 食物逆流

- 火燒心

- 聲音沙啞

- 胸後痛

- 體重減輕

- 上腹痛

- 久咳



【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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