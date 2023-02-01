解酒迷思｜世上沒有解酒良藥千杯不醉？一文揭真相如何飲水最有效

過年聚餐一攤接著一攤、酒杯一杯接著一杯？擋不了黃湯下肚。前一晚喝茫不省人事，隔一天宿醉身體不適，實在非常難受！為了全身而退，你可能嘗試過坊間的各種解酒方法，但真的有效嗎？



因酒精會抑制「抗利尿激素」，使我們產生尿意，脫水後腦部的滲透壓隨之升高，誘發頭痛、噁心，也會刺激下視丘的口渴中樞，發出缺水的求救訊息。解酒秘方到底存不存在呢？市售的許多產品主打能降低酒精吸收、提升代謝效率、修護肝臟，但這都不是讓體內酒精濃度下降至標準值，而是以解除宿醉造成的不舒服為主！

常見解酒食物真相（按圖👇👇👇）

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維他命B雜

B雜是酒精代謝必要的輔酶，酒喝得多消耗越快，屬於水溶性物質，也會因利尿而流失。可以補充B雜讓肝臟的解酒工作回到正常速率，但無法加強效果。

薑黃

薑黃具有抗氧化力，能夠減少自由基對肝臟的損傷，對於宿醉可能有部分幫助，但仍缺乏高證據品質的研究，細胞、動物實驗的結果要套在人體上還有一段距離。

蜆精

蜆精主要的成分在於肝醣及胺基酸，提供修補肝細胞的營養，和分解酒精無關，多半是因為有健康食品認證的蜆精，具「護肝」效果，讓人誤聯想吃蜆精可解酒。

4大解酒迷思（點擊下圖看清👇👇👇）

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未核可任一藥品具「解酒」功能

酒精分解的重擔有9成都落在肝身上，沒有誰能夠分擔「解酒」的工作，沒辦法因此迅速抵銷酒精的影響，或讓人提升酒量、千杯不醉。台灣沒有任何合法藥品具有解酒、消除宿醉的效果，而食品也不得宣稱有醫學療效。最新的系統性文獻回顧也指出，目前還沒有足夠證據能支持哪種食物、飲品可以從根本解酒與治療宿醉。

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最好解酒良方：水 與酒交替飲最好

解酒沒有捷徑，唯有等待肝臟分解，想消除酒精、擺脫不適一定要付出時間。而「水」才是最好的解酒良方，無論喝酒前後都要多喝水，應伴隨食物、水交替飲用，切勿空腹飲酒。提醒您飲酒過量，有害（礙）健康，慢慢喝淺嚐即止。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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