老年抑鬱症徵狀｜悲觀失眠難集中10徵狀　多攝4營養1種生果助放鬆

「老年抑鬱症」與癡呆症一樣是長者常見的精神疾病之一。抑鬱症可以發生在任何年齡，但長者面對身體衰退和生活環境變化等因素更易疊加，引發抑鬱。要對抗抑鬱來襲，銀髮族的「快樂食物」可助一臂之力。



老年抑鬱症原因

踏入暮年，令人沮喪的事情無疑會愈來愈多。身體機能下降，活動能力減退，對外表以至自身失去信心，因疾病出現而感到焦慮。從工作崗位退下、收入減少的不安。加上可能失去配偶或朋友，以及孩子獨立，讓人倍覺孤單。更甚的是在垂暮之年，要成為另一半的照顧者，壓力更易爆煲。

當然並非老了便會抑鬱，據青山醫院精神健康教育資料指，約有百分之七的長者患有抑鬱症。會否發病取決於他們應付問題的能力，所得到的支援，性格，以及腦血管的健康程度等因素。

老年抑鬱症10大病徵

常感疲倦，喪失動力？有可能患上老年抑鬱症。（Liza Summer@pexels）

1 悲觀，憂慮不安

2 了無生趣，對喜歡的事物失去興趣

3 常感疲倦，喪失動力

4 食慾不振或失調

5 易怒、焦躁

6 失眠，早醒後難再入睡

7 難集中精神、難做決定

8 有罪疚感，對往事耿耿於懷，懷疑受報應

9 原因不明的身體疼痛

10 出現自殺的念頭或嘗試自殺

長者自殺跟老年抑鬱症有密切關係。（Farzad Sedaghat@pexels）

成功自殺長者9成患有抑鬱症

老年抑鬱症跟長者自殺有密切關係。有統計發現，香港有高達九成成功自殺的長者，在自殺時患有抑鬱症。所以及早發現至為重要。

長者「快樂食物」必含4營養素

當長者的抑鬱症一旦病發，單靠安慰已不能解決問題，所以讓長者保持愉悅，也有助抗壓。適合長者的「快樂食物」應包含4種營養素：

1.色胺酸：放鬆助眠



色胺酸是血清素的前驅物，血清素可紓緩神經使人放鬆、幫助睡眠。如香蕉、海鮮、家禽、蛋、奶類、豆腐等都富含色胺酸。但長者進食時要注意避開高脂食物。

2. ω-3脂肪酸：紓緩情緒



ω-3脂肪酸能紓緩情緒，增加血清素分泌。富含ω-3脂肪酸的食物主要是深海魚及堅果類。長者可選肉質軟易咀嚼的三文魚、鱈魚等。堅果類則吃糊狀較佳，也耍注意食用過量會攝取過多脂肪。

3. 鈣：放鬆肌肉、緊張情緒



攝取鈣有助放鬆肌肉，紓緩緊張情緒，低脂奶、豆漿、豆腐、芝麻、海帶等都是富含鈣的食物。

4. 維他命B群：促進代謝 助血清素合成



維他命B促進體內代謝及神經傳導，其中維他命B6也參與了血清素合成。動物性蛋白質、深綠蔬菜、全穀類都富含維他命B。長者可於米飯中加入一點糙米。

適量運動 調節身心抗抑鬱

除了注意均衡飲食，也要從日常生活中入手，每天進行適度運動，騰出時間做自己喜歡的事情。調節好身心，才有力量去對抗抑鬱。

參考資料：青山醫院精神健康教育資／そふまる