心臟病成因｜炎夏缺水易心肌梗塞！專家補水4招防中風要喝對時間

人們普遍認為，腦梗塞和心肌梗塞很多時都發生在冬季，但實際上許多人卻是在夏季發病的，原因竟然是忽略了身體缺水的情況。專家指，有效補充水分，有助預防這類心血管疾病，而最重要是喝對時間！



夏天易缺水，補充水分有助預防中風，但不能一次過喝太多。（Manki Kim@Unsplash）

夏季中風4類人高危

夏季容易發生腦梗塞、心肌梗塞的原因之一就是體內缺水。美國威廉博蒙特醫院心臟病專家巴里·富蘭克林於美國心臟協會的一篇文章中指出：「夏季出汗較多，體內水分不足，會導致血液流動不暢並形成血栓。」

隨著年齡的增長，每個人都更容易患動脈硬化，而與生活方式相關的疾病，如肥胖、高血壓、糖尿病和高血脂症，會加速動脈硬化的發生。富蘭克林博士指出，「患有這些疾病或正處於發展階段的人，患腦梗塞或心肌梗塞的風險會增加，因此他們更需要在夏季確保水分充足。」

飲水6個最佳時機 飲錯影響消化！日飲8杯水唔係人人啱?

已出現三高問題的人，更要注意在夏日保持充足水分。（Karolina Kaboompics @pexels）

高溫下血壓降血濃稠 易致血栓心臟病

中風有兩種類型：腦出血（腦部血管破裂）和腦梗塞（腦部血管阻塞）。人們認為冬季中風的發生率更高，但說到腦梗塞，實際上夏季的發生率較高。而心肌梗塞是缺血性心臟病之一，指冠狀動脈中的血流減少，導致心肌缺血，出現壞死或接近壞死的疾病。當血栓阻塞心臟冠狀動脈時就會發生心肌梗塞。

心臟病飲食｜早晚餐吃錯時間增中風機會28%！防心血管病幾點食啱?

夏季氣溫升高，我們的血管會擴張，以散發體內熱量，同時血壓會下降。出汗則會導致缺水，使血液變得濃稠，這會更容易形成血栓。「如果你體內沒有足夠的水，血液變得黏稠，便更容易出現心臟病。」富蘭克林強調。

飲水貼士｜長者每日8杯水可能過多？營養師：蔬果水分高不能忽視

夏天3情況 缺水不察覺

夏天保持體內水分，對高危人群預防腦梗塞和心肌梗塞很重要，富蘭克林提出了3點注意事項：

加疊因素令夏天晚上成為腦梗塞病發高危時段。（Pixabay@pexels）

1.即使喝了水，也需要大約20分鐘才能滲透全身。所以喝水後血液流動也不會立即改善，所以不宜感到口渴才喝水。

2.在不知不覺中，水分會透過皮膚被吸收、蒸發。所以即使你不出汗，也要經常補充水分。

3.睡覺時最易出現脫水現象。人們在睡覺時會一般出汗約200毫升。在炎熱的夜晚，不愛開冷氣的長者會流汗更多。此外，睡覺時血壓通常會下降，更容易形成血栓。

失智症預防｜飲水改善認知障礙2日見效！長者缺水5症狀點補最好？

安全飲水4大法則

雖然補足水分有助防止血栓，但過量喝水對心臟和腎臟都會造成負擔，要有效補水，都要喝得其法。

1. 睡前、醒來喝一杯

富蘭克林建議，睡前宜喝一杯水（200毫升），也該將水放在床邊，上完廁所後喝一點，以補充睡眠時流失的水分。早上醒來時再喝一杯。

睡覺時在床邊準備一杯水，以便晚間隨時補充。（Alex Falconer @pexel）

2. 別忽略這一公升

一般而言，成年人每1公斤體重所需的水量約為40毫升。如體重為50公斤，則每天所需的水量約2公升。而一日三餐已約含1公升水，所以只宜補充剩餘的1公升。

3. 分多次逐少補充

感到口渴才喝水，其實已出現脫水症狀。要維持體內的水分平衡，有效吸收水分的關鍵，是將每天的攝取總量分多次適量攝入。

4. 小心酒精咖啡因

別把喝咖啡或啤酒視作補充水分。因酒精和咖啡因都具利尿作用，導致排出多於攝入，多喝反而導致脫水。

參考資料：American Heart Association／日本心臟財團