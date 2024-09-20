奶奶暗黑料理｜強逼家嫂食臭咖喱！辯稱只因沒放肉？網友教這樣做

撰文：聯合新聞網
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和奶奶住在一起難免會發生摩擦，但臭酸咖喱也要被迫吃下肚，你可以接受嗎？

台灣一名網友在Dcard發文抱怨奶奶在她下班後準備了咖喱當晚餐，沒想到一聞是酸的，她詢問後奶奶卻辯解是因為沒有放肉的關係，硬是被迫吃了一口，確定就是壞掉的味道。委屈的她忍不住抱怨，以前在家都是山珍海味，現在卻要吃奶奶煮的黑暗料理，工作壓力大又憋屈的她直言「真的很想哭」。

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原PO表示，由於自己工作強度高壓，常常會忙到一整天沒吃東西，第一餐就是晚餐，因為是第一餐所以更加重視，她解釋平常晚餐都是吃外面，偶爾奶奶會自己煮。近日下班回家，餐桌上出現了咖喱，不用靠近就聞得到明顯的酸味，她問奶奶怎麼酸酸的，奶奶卻反駁說因為沒有加肉，然後全家人竟然也都覺得沒加肉所以酸酸的這個理由很合理。她硬著頭皮吃了一口。

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發現完全就是壞掉的味道，但奶奶卻信誓旦旦的說食物是正常的，委屈的她上網求助「請問各位在這種狀況下會頂著長輩的壓力倒掉嗎，還是會吃完」，她表示當下吃得時候真的很想哭，婚前下班回家都是吃爸爸或嫲嫲準備的山珍海味，結果婚後被迫要吃奶奶準備的酸臭料理。

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她強調這次真的被臭酸咖喱嚇到，硬吃下去真的每口都在反胃。有陰影的她正認真的考慮跟先生談談可不可以不要回家吃飯。她詢問網友「大家會覺得不吃奶奶料理很過份嗎，該怎麼跟先生開口，請他告知奶奶以後不用準備我的晚餐」。

貼文一出，不少網友氣不過勸原PO硬起來：

「搬出去住吧，不然妳也搬回娘家當你爸媽的寶貝誰都不要委屈誰」、
「幹嘛要委屈自己」、
「什麼歪理，食物裡有肉更容易臭酸」、
「麻煩一律優先捍衛自我身心權益，再來考慮他人好嗎」、
「連臭酸的東西都可以強忍著吃下去卻不敢跟婆婆（奶奶）對著幹，這個邏輯我不懂」、
「原來這個年代還有這種委曲求全的媳婦」。

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