【食物安全】梅雨季食材保存不當易發霉變壞　必讀保鮮3秘訣

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清明過後時雨紛紛，時值春夏轉換的高溫多濕氣候，正是黴菌易滋生的環境；食材，尤其是乾貨或雜糧類產品，如果儲存不當，就容易發霉導致食品變質腐敗。

購買食物要新鮮　儲存方式要正確

台灣衛生福利部食品藥物管理署提醒民眾，購買及存放食物，要掌握以下3點小秘訣：

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一、「挑選採買新鮮『Go』」：食材宜少量分次購買，避免一次大量採買及囤積食材，才能確保新鮮；選購時，儘量購買新鮮、包裝完整、標示正確且外觀良好的產品。

二、「保存儲放確實做」：開封前的乾貨及雜糧類產品，要妥善保存於陰涼乾燥環境；使用時要確認有效期限，並且要標示開封日期、先開封的也要優先使用（先進先出原則）；開封後未使用完，要密封存放，例如以密封夾封口後，再儲存於乾燥的密封罐中。

三、「儲存過期Let it go」：雪櫃並非萬能！要定期清點存放雪櫃的食材，如果有發霉或逾期的食材，應丟棄不再食用。

發霉食物有害　食用易傷身

發霉的食品可能會產生有害人體健康的真菌毒素，加熱烹調或切除發霉部位，都無法確保完全去除真菌毒素。所以，台灣衛福部食藥署再次提醒民眾，食材存放應依照上述的小秘訣，以降低發霉或腐敗之可能性，才能確保吃得安心又健康。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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