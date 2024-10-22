黑白大廚｜栗子提拉米蘇做法簡單Netflix食譜大公開！揀靚栗子2招

栗子是秋冬養生食材的好選擇，營養價值豐富，除了燜、炒、煲湯外，原來還可以製作意大利甜品Tiramisu！Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》中有不少令人印象深刻的料理，其中一款就是由「拿坡里美味黑手黨」權聖晙以便利店食材製作的「栗子提拉米蘇」，不但讓兩位評判白種元和安成宰讚不絕口，一口接一口地吃，成為一時熱話。製作步驟也不複雜，不妨來試試炮製這道爆紅甜品！



黑白大廚｜栗子提拉米蘇

在《黑白大廚》的節目中，其中一項對決，是利用便利店的食材製作美食，取材所限，參賽廚師都發揮了他們的「小宇宙」，「拿坡里美味黑手黨」權聖晙就想到了做甜品，採用即食包裝栗子，又從忌廉麵包中取出忌廉使用等。我們想複製這款甜品，其實不用這麼複雜。提拉米蘇是一款免焗甜品，只需簡單的器材也能做到，「懶人版」的話更是5分鐘就能完成。

Netflix公開的「栗子提拉米蘇」食譜：

材料：

零食栗子1袋

牛奶500毫升

忌廉芝士250克

全麥餅乾適量

拖肥堅果拿鐵（Toffee nut latter 即溶咖啡）

鮮忌廉400毫升

巧克力格蘭諾拉燕麥片

做法：

1. 製作栗子蓉：將熟栗子與牛奶一起打成栗子蓉。

2. 準備栗子忌廉：將栗子蓉與忌廉芝士混合，然後放入冰箱冷藏30分鐘。

3. 打忌廉：冷藏後，將栗子忌廉與打發的鮮忌廉混合。

4. 製作底層：壓碎4塊全麥餅乾，並與拖肥堅果拿鐵混合，製作底層，然後將底層與忌廉混合物分層放入玻璃杯中。

5.添加巧克力：在上面刨入一些巧克力碎。

6.最後裝飾：加上格蘭諾拉燕麥片，並再撒上些許刨好的巧克力碎裝飾完成。

5分鐘懶人版Tiramisu

5分鐘Tiramisu食譜

【Tiramisu食譜】5分鐘Tiramisu懶人星級甜品 免蛋免魚膠4步完成

5分鐘Tiramisu食譜

材料︰

Mascarpone芝士500克

煉奶130克

手指餅4-8條

即溶咖啡粉2湯匙

溫水60毫升

可可粉適量

容器尺寸：寬x長x高（15x15x5）厘米

做法︰

1.將Mascarpone芝士放入碗中，鬆開芝士。

2.加入煉奶，用抹刀拌勻至柔滑，備用。

3.將即溶咖啡粉與溫水混合，待微涼，將手指餅略微浸濕。

4.將手指餅放入容器排好，補少許咖啡。

5.倒入Mascarpone芝士鋪平，放入雪櫃冷凍3小時。

6.享用前撒上可可粉完成。

栗子秋冬當造 桂林錐栗味道甜

栗子是秋冬的當造食材，現在就是吃栗子的最佳時機。栗子又稱「乾果之王」，含豐富的營養價值，據《本草綱目》，栗子味甘性溫，可入脾胃腎經，有幫助脂肪代謝，具有益氣健脾、厚補胃腸的作用。

栗子主要分兩種，左邊扁身是板栗，右邊圓的為桂林錐栗。（資料圖片）

栗子種類｜桂林錐栗、板栗味較淡

栗子除了成為甜品的主角，增添甜品風味之外，也能入饌和煲湯，用途廣泛。市面常見兩種栗子，形狀較圓的是桂林錐栗，形狀較扁的為板栗。以味道而言，桂林錐栗味道較濃、甜味較高、肉質較粉，適合用來燜煮；板栗味道較淡，甜度不及桂林錐栗，肉質較硬較難煮至軟爛，適合用來煲湯。

桂林錐栗味道較甜。（Photo-ac）

栗子7大營養價值

栗子功效1：穩定血壓

栗子內含多項礦物質，當中鉀含量是蘋果的4倍，有助促進血液排出多餘的鈉，穩定血壓。

栗子功效2：美白抗氧化

栗子含豐富的維他命C，每100克的栗子含有26毫克的維他命C比蘋果高出10幾倍。維他命C可改善膚質，抑制黑色素形成，助皮膚美白，有抗氧化作用。

除了維他命C外，栗子中的維他命B1和B2最多，兩者並有助維持肌膚健康。而且維他命Ｃ被澱粉包圍，因此即使加熱也不容易令維他命C流失。

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栗子功效3：補腦

栗子內含脂溶性維他命B雜，有促進腦內的蛋白質代謝，改善大腦功能。

栗子功效4：降膽固醇

栗子含有單元不飽和脂肪酸，包括油酸和棕櫚油酸，有助降低壞膽固醇的水平、降血壓、預防患上心血管疾病。

栗子功效5：補充能量

栗子內含大量澱粉，為身體提供能量，有助增強神經系統功能。

栗子功效6：令骨骼強壯

栗子富含礦物質銅，每100克約有0.5毫克的銅，佔成年人日常建議攝取量的25%。

栗子功效7：改善腸道健康

栗子是高纖食物，歐洲出產的栗子每100克便有8.1克食用纖維，可保持腸道健康及減少便秘機會。

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