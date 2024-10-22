黑白大廚｜栗子提拉米蘇做法簡單Netflix食譜大公開！揀靚栗子2招
栗子是秋冬養生食材的好選擇，營養價值豐富，除了燜、炒、煲湯外，原來還可以製作意大利甜品Tiramisu！Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》中有不少令人印象深刻的料理，其中一款就是由「拿坡里美味黑手黨」權聖晙以便利店食材製作的「栗子提拉米蘇」，不但讓兩位評判白種元和安成宰讚不絕口，一口接一口地吃，成為一時熱話。製作步驟也不複雜，不妨來試試炮製這道爆紅甜品！
黑白大廚｜栗子提拉米蘇
在《黑白大廚》的節目中，其中一項對決，是利用便利店的食材製作美食，取材所限，參賽廚師都發揮了他們的「小宇宙」，「拿坡里美味黑手黨」權聖晙就想到了做甜品，採用即食包裝栗子，又從忌廉麵包中取出忌廉使用等。我們想複製這款甜品，其實不用這麼複雜。提拉米蘇是一款免焗甜品，只需簡單的器材也能做到，「懶人版」的話更是5分鐘就能完成。
Netflix公開的「栗子提拉米蘇」食譜：
材料：
零食栗子1袋
牛奶500毫升
忌廉芝士250克
全麥餅乾適量
拖肥堅果拿鐵（Toffee nut latter 即溶咖啡）
鮮忌廉400毫升
巧克力格蘭諾拉燕麥片
做法：
1. 製作栗子蓉：將熟栗子與牛奶一起打成栗子蓉。
2. 準備栗子忌廉：將栗子蓉與忌廉芝士混合，然後放入冰箱冷藏30分鐘。
3. 打忌廉：冷藏後，將栗子忌廉與打發的鮮忌廉混合。
4. 製作底層：壓碎4塊全麥餅乾，並與拖肥堅果拿鐵混合，製作底層，然後將底層與忌廉混合物分層放入玻璃杯中。
5.添加巧克力：在上面刨入一些巧克力碎。
6.最後裝飾：加上格蘭諾拉燕麥片，並再撒上些許刨好的巧克力碎裝飾完成。
5分鐘懶人版Tiramisu
【Tiramisu食譜】5分鐘Tiramisu懶人星級甜品 免蛋免魚膠4步完成
5分鐘Tiramisu食譜
材料︰
Mascarpone芝士500克
煉奶130克
手指餅4-8條
即溶咖啡粉2湯匙
溫水60毫升
可可粉適量
容器尺寸：寬x長x高（15x15x5）厘米
做法︰
1.將Mascarpone芝士放入碗中，鬆開芝士。
2.加入煉奶，用抹刀拌勻至柔滑，備用。
3.將即溶咖啡粉與溫水混合，待微涼，將手指餅略微浸濕。
4.將手指餅放入容器排好，補少許咖啡。
5.倒入Mascarpone芝士鋪平，放入雪櫃冷凍3小時。
6.享用前撒上可可粉完成。
栗子秋冬當造 桂林錐栗味道甜
栗子是秋冬的當造食材，現在就是吃栗子的最佳時機。栗子又稱「乾果之王」，含豐富的營養價值，據《本草綱目》，栗子味甘性溫，可入脾胃腎經，有幫助脂肪代謝，具有益氣健脾、厚補胃腸的作用。
栗子種類｜桂林錐栗、板栗味較淡
栗子除了成為甜品的主角，增添甜品風味之外，也能入饌和煲湯，用途廣泛。市面常見兩種栗子，形狀較圓的是桂林錐栗，形狀較扁的為板栗。以味道而言，桂林錐栗味道較濃、甜味較高、肉質較粉，適合用來燜煮；板栗味道較淡，甜度不及桂林錐栗，肉質較硬較難煮至軟爛，適合用來煲湯。
栗子7大營養價值
栗子功效1：穩定血壓
栗子內含多項礦物質，當中鉀含量是蘋果的4倍，有助促進血液排出多餘的鈉，穩定血壓。
栗子功效2：美白抗氧化
栗子含豐富的維他命C，每100克的栗子含有26毫克的維他命C比蘋果高出10幾倍。維他命C可改善膚質，抑制黑色素形成，助皮膚美白，有抗氧化作用。
除了維他命C外，栗子中的維他命B1和B2最多，兩者並有助維持肌膚健康。而且維他命Ｃ被澱粉包圍，因此即使加熱也不容易令維他命C流失。
栗子功效3：補腦
栗子內含脂溶性維他命B雜，有促進腦內的蛋白質代謝，改善大腦功能。
栗子功效4：降膽固醇
栗子含有單元不飽和脂肪酸，包括油酸和棕櫚油酸，有助降低壞膽固醇的水平、降血壓、預防患上心血管疾病。
栗子功效5：補充能量
栗子內含大量澱粉，為身體提供能量，有助增強神經系統功能。
栗子功效6：令骨骼強壯
栗子富含礦物質銅，每100克約有0.5毫克的銅，佔成年人日常建議攝取量的25%。
栗子功效7：改善腸道健康
栗子是高纖食物，歐洲出產的栗子每100克便有8.1克食用纖維，可保持腸道健康及減少便秘機會。