秋冬湯水食譜｜無花果栗子雪耳湯補腎健脾　性質平和1類人慎飲

秋冬湯水食譜｜補腎湯水｜天文台預測下周氣溫最低將降至13度，新界更只得11度。這時候可以煲一些適合秋末冬初飲用的潤肺滋陰湯水，今次就推介的更是一個四季合宜，但尤其適合秋冬的無花果雪耳栗子湯。

攝影：鄧穎琪



秋冬湯水食譜｜無花果栗子雪耳湯 滋陰潤肺健脾補腎

無花果雪耳栗子湯，有雪耳加持，湯一定滋潤。另外也加入了栗子、腰果和合桃等，各有功效；栗子和腰果皆補腎，合桃則除了補腎還可強腰、溫肺定喘、潤腸通便。註冊中醫師邱穎琳指，這個湯滋陰潤肺，健脾補腎，由於性質平和，基本上人人適合，健脾湯水本來四季皆可飲用，由於此湯滋潤效果佳，秋冬乾燥也十分合宜。

不過，她就提到如果平日濕重的人不宜飲太多，有痛風人士亦不要多吃栗子和腰果。

合桃洗完再氽水，可辟走苦澀味及污物。（milesz＠Pixabay）

秋冬湯水食譜｜如何處理合桃去苦澀？

關於處理合桃的方法，之前的湯水稿都提過，就是洗完再氽水，把合桃連水煮數分鐘，辟走苦澀味及去走污物等。栗子和腰果不一定要氽水，但如果你想乾淨點，或是想更易煮腍它們、縮短煲湯時間，也可以事先氽水。

無花果雪耳栗子湯食譜

無花果栗子雪耳湯（煲/Boil）

2-3人分量 1級難度 1小時45分鐘（未計浸雪耳時間）



材料：

雪耳1個

栗子20粒

合桃15粒

腰果15粒

無花果5個

果皮1角

瘦肉半斤

酒適量

水2公升

鹽適量



做法：

1.雪耳浸30分鐘至軟身，去掉中間較硬的部分；果皮浸軟、刮瓤備用。

2.合桃沖洗後，連水下鍋以大火煮滾，2分鐘後盛起；栗子、腰果、無花果等洗淨。

3.瘦肉以滾水氽水，其間可加少許酒辟腥。

4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。



不失敗秘訣：

*合桃氽水有助辟走苦澀味，並去除多餘油分。

*若想縮短煲湯時間或更快煮腍，可先把栗子和腰果氽水，但非必須。



整個湯性質平和，基本上有滋陰潤肺、健脾補腎之效，適合大部分人飲用。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

雪耳：味甘性平，可滋陰潤燥，對乾咳、便秘或口乾等津液不足的症狀皆最為有效。

栗子：味甘性溫，能補肝腎、強筋骨，建議直接買坊間的去殼栗子來煲湯，節省時間及工夫。

合桃：味甘，性溫。能補腎強腰，溫肺定喘，潤腸通便。

腰果：味甘，性平，無毒。有利水、除濕、消腫之效。

無花果：味甘性平，有潤肺止咳，潤腸通便的功效。

