水龍頭｜流啡色濁水 K Kwong驚揭1原因！專家5招防細菌異味滴滴仔

廚房水龍頭流水慢、傳來異味，不僅影響衞生，分分鐘污染食物，危害健康！近日化學博士K Kwong在社交網站分享，驚現家中廁所的水龍頭銅喉藏滿鐵鏽，流出啡色水，原來內藏鐵鏽。其實無論廁所或廚房，水龍頭都有機會出現這些情況，究竟應該如何處理？點解銅喉會有鐵鏽？以下專家一一為大家拆解！



自來水黃濁｜化學達人家中銅喉流出啡黃色水

化學達人K Kwong在Facebook帖文表示，家裏工人告知他廁所水龍頭去水慢，他於是擰開水龍頭零件查看，驚見水龍頭內裡藏有鐵鏽！從他17秒的短片來看，可見水龍頭一直排岀啡黃色水！網民紛紛留言表示「好噁心」、「好恐怖」，亦有網民分享自己有同樣經歷，「住舊屋時，鐵喉，水喉用左30年，d水太黃於是自己換銅喉，拆開嚇屎， 成條喉好似血管閉塞咁」，也有網民好奇K Kwong怎樣拆掉水龍頭，他回應指可以使用工具或用橡筋箍住水龍頭再用手擰就可以拆開。

自來水黃濁 網民估計岀事原因

網民除了留言表示驚恐，也有估計水龍頭排啡水原因：「街喉是鐵喉、大廈水泵是鐵泵，即使家裏水喉換用銅喉也無法逃出始源」、「公家喉可能未換銅喉、大廈水缸又無定期清洗保養」K Kwong的家中廁所水龍頭除了排啡水，還有岀水慢，到底是什麼狀況？

廚房水龍頭｜出水慢清洗濾網都冇用？專家解構原因教防堵塞2貼士

水龍頭出水慢主要有2大原因。(pexels)

水龍頭出水慢2大原因

水龍頭出水少原因【1】全屋出水量少 總掣調得太細

如果家裡所有水龍頭的出水量由多變少，有機會是控制自來水的總掣調得太細，令出水量受限。在水龍頭關閉的狀態時有水壓累積，會令剛開水龍頭用水時水壓會較大，其後慢慢減弱。

水龍頭出水少原因【2】特定水龍頭出水量少 或雜質阻塞

如果檢查過家裡其他水龍頭的出水均沒有異樣，基本上就可以排除水壓問題，水龍頭裡有雜質阻塞的機率就很高。

裝修學校院長鄧世民Simon曾在訪問中表示，當食水經過大廈的公共水箱、喉管送到用戶時，有可能因為生鏽或欠清洗的水箱蓋及喉管等污染，令來水摻雜砂礫、鐵鏽或沉積物等令出水變慢，加上水龍頭出水口濾網長時間不清洗，久而久之便會積聚異物，導致出水變慢，不過他亦強調：「要真係好污糟先會」。

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食水安全｜專家教5招防水喉岀事

對於食水安全，裝修學校院長鄧世民Simon和日本家務達人提供5招貼士，避免水龍頭產生異物、油漬積聚甚至造成阻塞，影響岀水量、岀水速度以及水質。

對於食水安全，有專家提供5招貼士，避免水龍頭產生異物、油漬積聚甚至造成阻塞（freepik）

食水安全【1】使用濾網 減異物阻塞

濾網的作用是為了阻截異物，雖然不用濾網可以大大減低水流變慢的情況，但來水會摻雜更多雜質，若人體長期吸收有機會損害健康，得不償失，故建議使用濾網以預防岀水慢問題。而且出水口濾網每個月清洗一次，和定期更換濾水器的濾芯。

食水安全【2】忌用鐵質水龍頭免生銹

市面上有不同類型的水龍頭，有鐵、不鏽鋼水龍頭和全銅水龍頭等材質。水龍頭的外型設計實際上並不能夠引致或杜絕異物堵塞問題，Simon亦坦言，基本上任何水龍頭都不能完全隔絕異物，但不鏽鋼不含鉛，不會產生有害物質；而全銅水龍頭的銅離子能殺滅自來水中的細菌。這兩種材質可減低出現金屬異物，有助預防岀水慢或水質問題。

食水安全【3】勤用牙刷清潔 防異物匿藏

很多人為了食水乾淨，會使用洗潔精清潔岀水位和周邊位置，但其實洗潔精含油性成分，當洗潔精長年累月地藏在隱秘位置，會容易起潺、泅黐黐、發霉、發黑、飄出異味。最好再用牙刷為岀水位至喉管位擦拭乾淨，避免異物或油漬積聚，影響岀水量或水質。

食水安全【4】安裝濾水器 過濾雜質

安裝濾水器，透過濾芯過濾雜質，以預防水質問題。（尹嘉蔚攝）

不少家庭為了能夠飲用更乾淨的純水，都會自行安裝濾水器，透過濾芯過濾雜質，以預防水質問題。但注意如果長時間沒有更換濾芯，除了令過濾效果變差外，亦會造成堵塞，令出水變慢。

食水安全【5】自行調大屋内水閘或請專人跟進

如果家裡所有水龍頭的出水量變小，可以先自行調大自己家的水閘掣。但如果已經把自家的水閘掣調大，出水量依舊很少，可以詢問鄰居是否有相同情況，若大家都面對同樣問題，很大可能是整棟大廈的水壓不足，要請專人跟進大廈水壓和供水情況，以盡快解決水龍頭岀水問題。