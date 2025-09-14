廚房通渠｜鋅盤裝隔氣仍傳出臭味！詹sir教用2工具 4步驟輕鬆通渠

廚房通渠｜廚房鋅盤可算是家居的清潔黑點，煮食後的廢油、菜汁等通通都會倒在鋅盤內，平日又沒徹底清潔，久而久之喉管便會出現淤塞，甚至傳出臭味。有網民曾在Facebook專頁《家居裝修分享谷》網友帖文表示，廚房鋅盤有異味傳出，久久不散，就算安裝了隔氣，情況並未改善。究竟有什麼方法可以解決？



有網民帖文表示廚房渠口有異味散出，詢問其他網友解決的辦法。（圖片來源：Facebook@家居裝修分享谷）

廚房通渠｜動物油脂易積渠 變壞即發臭

廚房鋅盤之所以有異味，可能是因為渠內有廚餘等有機物造成淤塞，然後再發酵導致。人稱「詹sir」的香港專業驗樓學會會長詹濟南表示，廚房鋅盤渠最容易傳出異味，：「平日煮食後的廢油、菜汁等全都倒在鋅盤內，遇冷就會凝結，特別是在冬天，豬油、魚油等動物油脂凝結的速度就更快，喉管就愈容易塞，有機物變壞就會發臭。」

鋅盤淤塞｜隔氣積滿「石膏」因倒油所致？專家教靠1物免用哥士的

（資料圖片）

廚房通渠｜喉管不漏水 防虹膠老化一樣漏氣

樓主表示，鋅盤渠口明明安裝隔氣裝置，不明白為何仍有臭味傳出。詹sir表示，渠管不漏水不代表狀況良好，因為喉管接駁位的防虹膠逐漸老化，渠內的臭味就會慢慢散發出來。要解決問題，詹sir表示十分簡單，市民只需要到五金店，購買喉管用的防水灰即可。

去水渠設有隔氣裝置，不過如果防虹膠老化的話，都會有機會漏氣。（資料圖片）

廚房通渠｜詹sir教通渠 2樣工具即可

就算修理好隔氣，都不代表一勞永逸，詹sir表示，廚房去水渠一日不通，遲早渠口又會散發臭味。很多人通渠，都會用強力的通渠劑，不過詹sir就建議了2種簡單的工具，既容易找到，而且不會傷喉管。他說：「先準備一大盆熱水，再分多次倒進渠口，令油脂溶解之後再用室溫水沖走。」詹sir補充，如果油脂太頑固的話，可以先加洗潔精後加熱水，令去除油脂的功效更佳。

詹sir表示，大量熱水可以溶解渠內的油脂。（資料圖片）

按圖看詹sir教通渠方法