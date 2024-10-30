臘腸食譜｜零失敗臘腸糯米飯、蘿蔔糕　揀臘腸3貼士＋買2送1優惠

臘腸食譜｜香港熱了接近一整年，天氣終於開始轉涼，踏入秋冬時節正是吃臘腸的好時機。油香四溢的臘腸鋪在熱騰騰的白飯上，簡簡單單就能煮出美味，想想也流口水。臘腸還可炮製很多菜式，如臘腸糯米飯、臘味煲仔飯、臘腸炒芥蘭、蘿蔔糕等。到底百搭味美的臘腸怎樣選擇最好？



為何秋風起吃臘味？

「秋風起，食臘味」，那是什麼原因？傳統臘肉、臘腸需經風乾，而古時製作臘味的條件有限，要待北風起時才能將臘味吹得乾爽，冬天便能享用。

古時製作臘味的條件有限，要等到北風起時才能將臘味吹得乾爽。（榮華臘腸）

臘腸選購3貼士

1. 臘腸比例二肥八瘦

臘腸其中一個好吃的關鍵，就是加入了一定比例的肥肉，油脂蒸煮過程中會滲透入瘦肉中，肉汁飽滿又香濃。不過，過多油脂反而會適得其反。而製作比例為二肥八瘦的臘腸，恰到好處的油脂，同時又不會過於油膩，絕對是最佳比例。

2. 切肉臘腸比絞肉臘腸口感更佳

如追求更好口感，切肉臘腸絕對是更好的選擇。相較於絞肉臘腸，切肉臘腸保留了更多肉的口感，肉質柔韌，咬下去更能感受到豬肉香氣。而且選擇以天然腸衣製作的臘腸，在蒸煮後仍保留「脆皮」口感，令臘腸口感更為豐富。

切肉造的臘腸比絞肉製造口感更豐富。（資料圖片）

3. 選購信譽老字號 有Q嘜認證

為了口感、味道更香口，一些生產商可能會加入更多肥肉製作臘腸。食物安全中心亦提醒，若臘味的製作過程不當，容易導致細菌滋生，令臘味變壞，因此，購買臘腸時應選擇有信譽的商戶。

例如擁有70多年歷史的榮華臘腸，在元朗自設工場，有香港Q嘜優質產品標誌認證，加瘦招牌臘腸及加瘦鴨膶腸均採用新鮮的豬後腿肉製造，當中加瘦招牌臘腸以肥瘦2：8比例調製，配合傳統的切肉工藝，令臘腸相對健康之餘，仍能保持豐富的口感。

榮華加瘦招牌臘腸

榮華加瘦招牌臘腸：以肥瘦2：8比例調製。標準價$330／斤，於11月1-11月3日期間港九區各分店推出買二送一優惠價$660即有3斤（原價$990）。

榮華加瘦鴨膶腸

榮華加瘦鴨膶腸：以新鮮豬後腿肉加入鴨膶製造。標準價$330／斤，於11月1-11月3日期間港九區各分店推出買二送一優惠價$660即有3斤（原價$990）。

由11月1日至3日期間，榮華臘腸港九區各分店更有買二送一優惠，臘腸、臘味、各式餅食等、茶葉等產品，均可享標準價買二送一，【加瘦招牌臘腸】及【加瘦鴨膶腸】等臘味，只需$660即有3斤，更多推廣詳情可留意香港榮華 Facebook專頁。

趁住天氣轉涼，是時候來一碗暖笠笠的臘腸糯米飯，只要家中有個電飯煲，就能零失敗輕易煮出美味。

臘腸糯米飯食譜（電飯煲版）

電飯煲版臘腸糯米飯食譜（榮華臘腸）

材料：糯米2杯、 水250毫升、 蝦米20克、冬菇2隻、乾葱1顆、臘味及臘腸2條、臘肉1塊、花生2湯匙、蔥花適量

調味料：生抽1湯匙、蠔油2湯匙、糖1/2茶匙

做法：

1. 蝦米洗淨後浸30分鐘、冬菇浸一晚後去蒂切碎，與冬菇水一同備用。

2. 糯米洗淨浸3小時，隔水後加入調味料。

3. 臘味汆水後切碎備用。

4. 鍋中落油，將乾葱、臘味粒、冬菇粒、蝦米炒香。

5. 將炒香的配料與糯米飯放入電飯煲內，加入冬菇水攪拌，然後煮飯。

6. 完成後再焗多15分鐘，按個人口味加入葱花和花生，完成。



此外，臘腸也是製作蘿蔔糕的靈魂之一，臘腸本身味道甘香，不需再多的調味也能造出美味的蘿蔔糕，端上飯桌很快便會被搶吃一空。蘿蔔糕食譜｜電飯煲蘿蔔糕一煲過免睇火 蘿蔔去澀只需加1種材料

蘿蔔糕食譜

蘿蔔糕食譜（榮華臘腸）

電飯煲蘿蔔糕食譜

+ 1

材料：

白蘿蔔1條（約550-600克）、粘米粉180克、粟粉30克、臘腸1條（或2小條）、蝦米30克、冬菇（細）6隻、糖1/2茶匙、鹽1/2茶匙、胡椒粉1/3茶匙、水280毫升（包括蘿蔔水及浸菇水）、葱花少許

做法：

1. 蘿蔔削皮後，刨粗絲，擠出的蘿蔔水留用。

2. 冬菇以清水浸軟約4小時或以上，榨乾水分切粒，冬菇水留用。

3. 蝦米以清水浸約半小時，切粒。煲滾水，放入臘腸汆燙，切粒。

4. 電飯煲按煮飯功能，熱鍋後加少許油，放入冬菇、臘腸、蝦米略炒至滲出香氣。（可盛起小許最後裝飾用）

5. 放入蘿蔔絲炒拌。

6. 粘米粉、粟粉加入冬菇水、蘿蔔水，酌量再加入清水，拌勻成漿，倒入飯煲炒拌。

7. 加入鹽、糖、胡椒粉拌勻，關蓋煮至跳掣，約按一至兩次。

8. 放涼後，取出，加入葱花裝飾即成。



臘腸美味百搭，除了傳統臘腸菜式，還可製作不少創意料理！