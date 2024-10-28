響螺功效禁忌｜滋陰潤燥補腎抗衰老7大功效　3類人不宜+2湯水推介

響螺功效｜響螺禁忌｜響螺（whelk）是滋陰海產，特別在秋冬天氣，肺燥人士、陰虛火旺者非常適合飲用加入響螺的湯水。響螺有分螺片和螺頭，兩者營養價值一樣，但煲湯宜用哪種？處理方法又有何分別？



響螺功效｜滋陰潤燥 紓緩便秘抗衰老

按《黃帝內經》所講，秋冬養陰，即秋冬宜養氣藏氣，不宜耗精傷陰氣，為來年儲陰氣、打好陰氣基礎。響螺味甘性涼，具有滋陰潤燥、清胃止痛、明目功效，有助紓緩便秘、喉嚨發炎、眼痛、腰痛、肌膚枯燥等情況。響螺多用作煲湯，市面有急凍螺頭、乾螺頭；螺片也有乾貨及罐頭選擇，一般煲湯會使用新鮮的螺頭、螺片，令湯水更清甜，再配合不同食材，營養更豐富。

響螺味甘性涼，有助舒緩便秘、喉嚨發炎、眼痛、腰痛、肌膚枯燥等情況。(資料圖片）

響螺7大功效

響螺功效1：滋陰補腎

響螺有助增強體質，非常適合身體虛弱、需要滋陰補養人士。

響螺功效2：腸道暢通

響螺蘊含多種營養成分，能鎮靜安神、緩解緊張情緒，同時促進胃腸蠕動，養胃護胃。

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響螺功效3：抗衰老、去水腫

響螺有豐富維生素和礦物質，有助抗氧化、延緩衰老，而且響螺有助排岀體內多餘水分、利尿，緩解水腫問題。

響螺功效4：增強免疫力

響螺的特性是高蛋白、低脂肪，能有效提升免疫力。

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響螺功效5：治療疾病

響螺是天然的食療佳品，對於黃膽、痔瘡、腳氣等病症有治療效果。

響螺功效6：預防眼疾

響螺能有效清除體內熱毒，緩解目赤腫痛，保護視力、預防眼疾等功效，非常適合長期用電腦工作的打工仔。

響螺功效7：解酒消滯

適量地食用響螺，有助緩解酒後不適，保護肝臟。而且響螺獨特的鮮味，能刺激食欲，幫助消化和緩解食卻不振問題。

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響螺功效｜響螺頭、響螺片分別

無論螺頭、螺片只是處理不同，營養價值一樣，富含氨基酸、蛋白質、維他命A和E、核黃素、碳水化合物、鈣、鈉、鉀、鐵、鎂、磷，滋補有益。

螺頭、響螺片分別1：價錢

螺頭乾：一般約$580/600克

乾螺片：一般約$200/600克



無論是響螺頭或是響螺片都是常用的煲湯材料，但兩者價錢都有所分別。（資料圖片）

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螺頭、響螺片分別２：外觀

響螺片：片狀

響螺頭：黏著一片硬殻、圓柱體



螺頭、響螺片分別３：口感

響螺片：口感腍滑

響螺頭：鮮甜彈牙



響螺功效｜3類人士不宜

雖然響螺富含大量營養成分，但以下3類人士需謹慎食用，以免為身體帶來不良反應。

響螺不宜人士1：海鮮過敏者

響螺作為海產品，含有豐富的蛋白質，容易引發過敏反應如周身痕癢、麻痺，因此海鮮過敏者應避免食用。

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響螺不宜人士2：脾胃虛寒及寒性體質者

響螺性涼，脾胃虛寒，易肚痾人士食用會容易引起腹瀉、腹痛等情況，而且響螺是滋陰潤燥的食物，在中醫角度來說，一些痰濕體質、感冒、發燒既人士亦不宜食用，以免令邪氣及病理產物滯留體內，加重病情。

響螺不宜人士3：經期女性 / 產後婦女

經期女性及產後婦女等人士，因身體狀況特殊，不宜食用響螺，以免加重病情或引發不適。

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響螺禁忌｜不宜跟蛤蚧同吃

根據《本草綱目》提到，蛤蚧有補肺氣、解渴等功效，但如果進食響螺時加配蛤蚧這款中藥，有機會令身體有不良反應，如腹脹。

進食響螺時加配蛤蚧這款中藥，有機會令身體有不良反應，如腹脹。（網上圖片）

響螺禁忌｜不宜跟抗生素同吃

傳統的抗生素含有土霉素成分，如果在服用這款抗生素期間，則不宜進食響螺，以免影響吸收響螺的營養。

響螺點處理？

有人看見大大個響螺，不知從何入手，黃淑儀Gigi姐就曾教我們簡易處理方法，不妨參考👉👉👉Gigi教煮｜黃淑儀處理響螺4步驟 提鮮辟腥保留浸響螺水仲要加...

響螺湯食譜｜1.淮山杞子響螺瘦肉湯

淮山杞子響螺瘦肉湯能益氣養陰，潤肺止咳，特別適合秋冬飲用！

【健康湯水食譜】淮山杞子響螺瘦肉湯 止咳潤肺補而不燥

材料：

乾響螺頭3個、乾淮山15克、瘦肉300克、杞子10克、玉竹10克、陳皮1片、清水2公升、鹽少許

做法：

1.把材料洗淨，乾螺頭浸泡一晚至軟身，備用。

2.煮滾一鍋水，把瘦肉汆水。

3.水滾後加入乾螺頭、乾淮山、瘦肉、玉竹和陳皮，大火煲15分鐘。

4.再轉慢火煲1個半小時，最後放入杞子，下鹽調味即成。

響螺湯食譜｜2.蟲草花螺頭豬𦟌湯

蟲草花螺頭豬𦟌湯有滋陰養肺補腎功效，宜於秋冬天氣乾燥時進補飲用，尤其適合肺燥腎虛人士；有皮膚乾燥、經常捱夜、虛弱易疲倦、轉季鼻敏感、氣管敏感、哮喘發作的人。

【健康湯水食譜】蟲草花螺頭豬𦟌湯 滋陰潤肺舒緩鼻敏感

材料：

螺頭3個、豬𦟌半斤、薑3片、蔥少許、蟲草花半兩、蜜棗3粒、圓肉10克、杞子10克、淮山30克、水1公升

做法：

1.泡浸各種藥材，洗淨蟲草花，備用。

2.用生粉擦淨螺頭上的黑色污物，從中間剪開螺頭，除去內裡的污物。

3.鍋內放蔥、薑，再加入豬𦟌和螺頭汆水。

4.汆水後把豬𦟌和螺頭清洗多一次，捽走殘餘污垢。

5.除杞子外，將所有湯料放進鍋中，先大火煲5分鐘，水滾後轉中火煲2-3小時。

6.最後15分鐘加入杞子繼續煲，即成。