菊花功效｜治感冒乾咳助防癌菊花茶5功效　1飲法易肚瀉 5類人不宜

二十四節氣「寒露」剛過，代表寒氣漸生、天氣逐漸轉為乾燥，早晚溫差大，容易着涼感冒、咳嗽、喉嚨痛等。這個時候不少人會飲杯菊花茶以改善轉季不適，但有說菊花性寒，哪些人不宜飲用？菊花原來分3種，且各具功效，除了清熱明目，還有什麼效用？下文一一為你講解。



菊花功效｜菊花分3種 白、黃、野菊功效不同

菊花據《神農本草經》提及，能夠「利血氣、輕身、耐老延年」，但味道會比較甘苦。菊花主要分3種，分別是白菊、黃菊、野菊，而3種菊花均有不同強效：白菊的味道較甜，有清肝明目作用；黃菊的味道則較苦，可清熱抗炎、預防風熱感冒；而野菊的味道相對較為獨特，因為含黃酮類成分，能清熱解毒，可按不同需要選擇。但菊花普遍有以下5大好處。

菊花功效｜護目降血壓 5大主要功效

除了中醫學上菊花有延年益壽的好處外，近年實驗證實，菊花富含豐富的維他命及礦物質，幫助人體調節免疫系統增進抵抗力之餘，還能改善部分症狀，以下是菊花能帶給人體的5大功效：

菊花功效1：保護視力

菊花含有豐富的β-胡蘿蔔素，可供人體轉換為維他命A，能有效改善眼睛發癢、發紅乾澀等症狀，預防乾眼症與夜盲症。

菊花功效2：降低血壓

菊花富含鉀，能夠幫助穩定血壓，改善高血壓症狀。

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菊花功效3：排毒抗氧化助防癌

菊花含有名為類黃酮的抗氧化劑，能夠幫助人對抗自由基，排除體內毒素，能保護肝臟，延緩皮膚老化，甚至有助抗癌。

菊花功效4：預防心臟病

菊花茶能夠有效降低血液中的膽固醇濃度，預防心臟病、中風等症狀，保護心血管。

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菊花功效5：改善上呼吸道症狀

菊花具清熱、解毒功效，可有助預防與緩解喉嚨發炎、咳嗽等上呼吸道感染症狀。

菊花功效｜挑選菊花3重點

菊花新鮮採摘下來後，須經硫磺薰蒸等加工，具有殺蟲、防霉、漂白、防腐和抗氧化作用，也便儲存。不過，硫磺對人體有害，長期攝取會損害肝臟、腎臟等器官。所以在購買菊花應留意以下3點，避免購入硫熏菊花！

1. 顏色：略帶黃色、花心的顏色比花葉深色、花托偏綠、色澤不太均勻。



2. 氣味：淡淡清香、不會有刺鼻的酸味或嗆鼻的硫磺味



3. 質感：手感鬆軟和順滑。偏乾、偏硬的是被熏過，則不宜購買。



菊花功效｜菊花茶配搭

雖然菊花茶的做法非常簡單，泡10分鐘多就可以喝，但不坊花少少時間加配以下任何一款中藥食材，分量隨意，功效會大大增強！

菊花茶配搭1：菊花茶+杞子：滋補肝腎

菊花茶加入杞子可滋補肝腎、清肝明目、護眼。（資訊圖片）

菊花茶加杞子是常見的配搭。加入杞子可滋補肝腎、清肝明目、護眼，非常適合長期使用電腦的打工仔。

菊花茶配搭2：菊花茶+金銀花或茉莉花：防感冒

金銀花有抗菌作用。（Photo-ac）

金銀花有抗菌作用；茉莉花有消炎解毒作用，菊花茶加入它們能疏風散熱，可防治風熱感冒頭痛和咽癢咽痛。

菊花茶配搭3：菊花茶+霜桑葉或蜜枇杷葉：防止乾咳

霜桑葉有清肺燥作用；蜜枇杷葉同樣也可以清肺止咳，若配菊花可防治秋燥傷肺而帶來的咽癢乾咳。

菊花茶配搭4：菊花茶+山楂：化瘀消脂

山楂有降三高、去水腫、消滯功效。(VCG)

山楂有降三高、去水腫、消滯功效，把山楂加進菊花茶中，適合肥胖症、高脂血症患者。

菊花功效｜5類人士不宜

菊花雖然有多個有益功效，但並非人人皆宜。菊花藥性終究是甘苦微寒，不適合長時間或大量食用，以下情況人士則需要謹慎飲用。

1. 脾胃虛寒 / 陽虛體質者

菊花藥性偏寒，老幼、體弱和大病初癒人士一般都是畏寒怕冷和手腳冰冷，若這類人士飲用菊花茶，會因胃部受涼而腹痛、便溏。尤其是處於發育高峰期的兒童，過多或長時間食用菊花，會損傷陽氣，不利生長發育。

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2. 過敏者

菊花容易引起過敏性結膜炎，如果有花粉過敏性結膜炎病史人士則要謹慎食用。

3. 風寒感冒者

菊花對於風熱感冒者來說有防治感冒的功效，不過功效並不適用於風寒感冒者，食用者應在食用前清楚了解自己屬於哪類感冒。

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風寒症狀：怕冷、頭痛、身痛、鼻塞、流清涕、痰稀白、不口渴、喜熱飲、咳嗽等

風熱症狀：發燒、不太怕冷、頭痛、口渴、鼻塞、流稠涕、痰黃



4. 孕婦

女性懷孕時免疫力會下降，而且也會受體內激素變化而影響胃腸功能，若孕婦還食用涼性的菊花，有機會引發腹痛腫瀉。

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5. 低血壓者

菊花有降血壓的作用，低血壓者最好不要喝菊花茶，避免頭暈眼花。

菊花禁忌｜不要喝隔夜菊花茶

菊花含有黃酮類成分，具有抗氧化、抗衰老作用，不過浸泡時間一長就會產生化學反應，以致菊花茶水變綠、含綠原酸，所以強烈建議即泡即喝，不要喝隔夜菊花茶，否則會引致腹瀉！