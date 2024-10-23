章魚功效｜健脾益氣降血壓5功效仲增性能力！推介4湯水食譜+2禁忌

章魚（Octopus），是常見的煲湯食材，一年四季都適用，章魚滋陰養胃、補血益氣。不過，章魚較難消化，進食過多會為腸胃帶來負擔，所以不少人會選擇用來煲湯飲用，配合不同食材更可增鮮甜味，營養更豐富。



章魚性平偏寒，味道甘甜帶咸，具有健脾益氣之功效。（photoAC）

章魚功效｜提高免疫力 防血管阻塞

章魚性平偏寒，味道甘甜帶鹹，具有健脾益氣、改善氣血虛弱的情況，而且章魚蘊含多種礦物質，為人體帶來不少益處。

章魚功效1：健脾益氣 增免疫力

章魚含有葡萄糖、海參素等營養，海參素可提高免疫力，對病毒有抑制作用，同時可增強脾胃的免疫力。

增強免疫力湯水｜日本免疫權威推椰菜番茄湯 每日1碗30年不生病

章魚功效2：降血壓 防血管脂肪堆積

章魚含豐富維他命、鈣、鋅等多種礦物質，有助維持血管彈性，預防血管內的脂肪堆積，也可以改善滲透壓，助降低血壓，適合冠心病、動脈硬化等患者食用。

章魚功效3：增強記憶力 為大腦補充能量

章魚蘊含豐富蛋白質、卵磷脂等營養物質，有助增強腦細胞的活性，促進大腦細胞的發育，為大腦補充足夠能量、增強記憶力。

【增強記憶】4類食物解決金魚記憶！唔想冇記性要少吃......

章魚功效4：助產後補虛通乳

根據《本草綱目》和《泉州本草》所講，章魚無毒且有收濕斂瘡生肌的作用，有助女士或產後女士補虛通乳。

章魚功效5：助增強男士性功能

章魚的精氨酸含量高，而精氨酸就是精子形成的必要成分，有助增強男士性功能的作用。

章魚功效｜章魚、魷魚分不清？

雖然章魚跟魷魚的外觀相似，但仔細看就知區別了！而且兩者的營養價值和食用方法也不同。要分辨章魚、魷魚，可從以下兩個方向辨別。

章魚、魷魚分別1：外觀

章魚沒有殼和軟骨，靠八足肌肉活動，且身體下方有墨囊。（photoAC）

章魚：其實就是八爪魚，沒有殼和軟骨，靠八足肌肉活動，身體下方有墨囊。

魷魚：沒有殼，身體中只有一條透明的細長軟骨且沒有墨囊。

章魚、魷魚分別2：營養價值

章魚：每100克章魚就有11克蛋白質、0.5克脂肪、1.3克糖、48千卡熱量、11毫克鈣。章魚還含豐富牛磺酸，有利於視力和幼兒大腦發育，具降血壓、血脂和抗心律失常等功效。

魷魚：蘊含鈣、磷、鐵、銅、蛋白質等營養物質，有利骨骼發育和造血，有助治療缺鐵性貧血者。

魷魚蘊含鈣、磷、鐵、銅、蛋白質等營養物質，有利骨骼發育和造血。（photoAC）

章魚、魷魚分別3：食用方法

章魚：可生吃、燒烤、打邊爐、煲湯、炒菜等。

魷魚：可加工成為魷魚絲、魷魚乾。

+ 2

章魚功效｜3類人士不宜

章魚雖然有豐富的營養，但不是人人皆宜，以下4類人士要小心食用，否則對身體帶來負面影響！

章魚不宜人士1：濕疹等皮膚病患者

雖然章魚的營養成分豐富，但海味食品是皮膚病患者的大忌，進食後容易引致痕癢加劇、發熱、腫脹等症狀。

濕疹飲食｜潮濕易發作7類食物愈食愈痕！忌飲1種奶中醫推金銀花水

章魚不宜人士2：體質偏寒者

章魚性平屬涼，體質偏寒的人進食它有機會影響脾胃甚至腹瀉。

章魚不宜人士3：痛風人士

章魚富含大量蛋白質，而蛋白質中含有大量嘌呤，如果喝了啤酒食用，有機會導致體內嘌呤數增加，導致痛風加劇。

章魚禁忌｜不宜配濃茶同吃

濃茶中含有單寧酸等物質，如果章魚和濃茶混合在一起，會削弱章魚的營養價值，所以不宜同食。

章魚不宜跟濃茶一同進食，因為濃茶會削弱章魚的營養價值。（photoAC）

章魚禁忌｜不宜跟柿子同食

章魚跟柿子混在一起進食有機會引致腹瀉。

柿子營養｜降血壓助排便5好處！甜柿維他命C高過奇異果 切忌1食法

章魚湯食譜｜1. 蓮藕章魚綠豆湯

註冊中醫師邱穎琳指岀蓮藕章魚綠豆湯有補益氣血、滋陰潤膚的功效，對身體相當有益，以下是完整食譜！

蓮藕章魚綠豆湯食譜

【健康湯水食譜】蓮藕章魚綠豆湯補氣益血 脾胃虛易熱氣最啱飲！

材料：

蓮藕1個

章魚乾3隻

綠豆60克

豬骨800克

陳皮1塊

蜜棗3粒

水2升

酒少許

鹽少許

做法：

1. 浸泡綠豆、蜜棗及陳皮10分鐘。

2. 蓮藕切去頭尾，刨皮及切片。

3. 章魚與豬骨分別汆水，而豬骨汆水時加少許酒。

4. 湯料和水以大火煲滾後，轉小火煲2.5小時，按口味加鹽調味即成。

章魚湯食譜｜2. 節瓜章魚豬腱湯

節瓜章魚豬腱湯具有清熱潤肺，健脾利水，補氣養血之功效，即看以下詳細步驟！

節瓜章魚豬腱湯食譜

【夏天湯水食譜】節瓜章魚豬腱湯補氣養血 還有助甜睡催奶？

材料：

節瓜2個

章魚1隻

豬腱250克

蜜棗2粒

南北杏50克

水2.5公升

鹽適量

做法：

1. 南北杏、蜜棗、章魚略浸約10分鐘，瀝乾備用。

2. 節瓜去皮切件、章魚切件備用。

3. 把豬腱放入一鍋滾水內，汆水盛起。

4. 煮滾一鍋水，放入全部材料，以大火煲滾後，轉小火煲2.5小時，按口味加鹽調味即成。

章魚湯食譜｜3. 章魚粉葛赤小豆湯

章魚粉葛赤小豆湯有清熱解毒、益氣補血、利水消腫、健脾和胃的功效！

章魚粉葛赤小豆湯食譜

健康湯水食譜｜章魚粉葛赤小豆湯益氣補血消腫 1招章魚鮮味倍增!

材料：

章魚乾1隻

粉葛1/2個

土伏苓1兩

赤小豆1兩

扁豆2兩

紅蘿蔔1條

粟米1條

蜜棗3粒

水3公升

鹽適量

做法：

1. 粉葛去皮、洗淨及切片；紅蘿蔔去皮切件；粟米切件。

2. 赤小豆、扁豆、蜜棗洗淨備用。

3. 章魚除走眼睛洗淨。

4. 章魚用白鑊烘至縮水，剪成小塊。

5. 所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉中火滾2小時15分鐘。

6. 加鹽調味即成。

章魚湯食譜｜4. 蓮藕章魚豬踭湯

秋季令肌膚、喉嚨容易乾燥痕癢，蓮藕章魚豬踭湯就是滋潤身體的寶物啦！

蓮藕章魚豬踭湯｜冬天滋潤湯水補氣益血 綠豆塞入蓮藕美觀容易食

+ 2

材料：

章魚60克

豬踭600克

蓮藕600克

綠豆50克

薑片15克

清水2.5公升

鹽1茶匙

做法：

1. 章魚洗淨，用溫水浸約1小時，備用。

2. 豬踭洗淨，汆水瀝乾。

3. 蓮藕洗淨分節切開，每節切口切去約1厘米的節，清洗孔內，備用。

4. 綠豆用清水浸泡半小時，用筷子把綠豆塞進蓮藕的孔中，填至八成滿。

5. 用湯鍋煮沸約2.5公升水，放下薑片、豬踭、蓮藕和章魚，大火加蓋沸煮10分鐘後，撇去浮沫，改中小火煮2.5小時，加鹽調味，即成。