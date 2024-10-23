章魚功效｜健脾益氣降血壓5功效仲增性能力！推介4湯水食譜+2禁忌
章魚（Octopus），是常見的煲湯食材，一年四季都適用，章魚滋陰養胃、補血益氣。不過，章魚較難消化，進食過多會為腸胃帶來負擔，所以不少人會選擇用來煲湯飲用，配合不同食材更可增鮮甜味，營養更豐富。
章魚功效｜提高免疫力 防血管阻塞
章魚性平偏寒，味道甘甜帶鹹，具有健脾益氣、改善氣血虛弱的情況，而且章魚蘊含多種礦物質，為人體帶來不少益處。
章魚功效1：健脾益氣 增免疫力
章魚含有葡萄糖、海參素等營養，海參素可提高免疫力，對病毒有抑制作用，同時可增強脾胃的免疫力。
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章魚功效2：降血壓 防血管脂肪堆積
章魚含豐富維他命、鈣、鋅等多種礦物質，有助維持血管彈性，預防血管內的脂肪堆積，也可以改善滲透壓，助降低血壓，適合冠心病、動脈硬化等患者食用。
章魚功效3：增強記憶力 為大腦補充能量
章魚蘊含豐富蛋白質、卵磷脂等營養物質，有助增強腦細胞的活性，促進大腦細胞的發育，為大腦補充足夠能量、增強記憶力。
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章魚功效4：助產後補虛通乳
根據《本草綱目》和《泉州本草》所講，章魚無毒且有收濕斂瘡生肌的作用，有助女士或產後女士補虛通乳。
章魚功效5：助增強男士性功能
章魚的精氨酸含量高，而精氨酸就是精子形成的必要成分，有助增強男士性功能的作用。
章魚功效｜章魚、魷魚分不清？
雖然章魚跟魷魚的外觀相似，但仔細看就知區別了！而且兩者的營養價值和食用方法也不同。要分辨章魚、魷魚，可從以下兩個方向辨別。
章魚、魷魚分別1：外觀
章魚：其實就是八爪魚，沒有殼和軟骨，靠八足肌肉活動，身體下方有墨囊。
魷魚：沒有殼，身體中只有一條透明的細長軟骨且沒有墨囊。
章魚、魷魚分別2：營養價值
章魚：每100克章魚就有11克蛋白質、0.5克脂肪、1.3克糖、48千卡熱量、11毫克鈣。章魚還含豐富牛磺酸，有利於視力和幼兒大腦發育，具降血壓、血脂和抗心律失常等功效。
魷魚：蘊含鈣、磷、鐵、銅、蛋白質等營養物質，有利骨骼發育和造血，有助治療缺鐵性貧血者。
章魚、魷魚分別3：食用方法
章魚：可生吃、燒烤、打邊爐、煲湯、炒菜等。
魷魚：可加工成為魷魚絲、魷魚乾。
章魚功效｜3類人士不宜
章魚雖然有豐富的營養，但不是人人皆宜，以下4類人士要小心食用，否則對身體帶來負面影響！
章魚不宜人士1：濕疹等皮膚病患者
雖然章魚的營養成分豐富，但海味食品是皮膚病患者的大忌，進食後容易引致痕癢加劇、發熱、腫脹等症狀。
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章魚不宜人士2：體質偏寒者
章魚性平屬涼，體質偏寒的人進食它有機會影響脾胃甚至腹瀉。
章魚不宜人士3：痛風人士
章魚富含大量蛋白質，而蛋白質中含有大量嘌呤，如果喝了啤酒食用，有機會導致體內嘌呤數增加，導致痛風加劇。
章魚禁忌｜不宜配濃茶同吃
濃茶中含有單寧酸等物質，如果章魚和濃茶混合在一起，會削弱章魚的營養價值，所以不宜同食。
章魚禁忌｜不宜跟柿子同食
章魚跟柿子混在一起進食有機會引致腹瀉。
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章魚湯食譜｜1. 蓮藕章魚綠豆湯
註冊中醫師邱穎琳指岀蓮藕章魚綠豆湯有補益氣血、滋陰潤膚的功效，對身體相當有益，以下是完整食譜！
【健康湯水食譜】蓮藕章魚綠豆湯補氣益血 脾胃虛易熱氣最啱飲！
材料：
蓮藕1個
章魚乾3隻
綠豆60克
豬骨800克
陳皮1塊
蜜棗3粒
水2升
酒少許
鹽少許
做法：
1. 浸泡綠豆、蜜棗及陳皮10分鐘。
2. 蓮藕切去頭尾，刨皮及切片。
3. 章魚與豬骨分別汆水，而豬骨汆水時加少許酒。
4. 湯料和水以大火煲滾後，轉小火煲2.5小時，按口味加鹽調味即成。
章魚湯食譜｜2. 節瓜章魚豬腱湯
節瓜章魚豬腱湯具有清熱潤肺，健脾利水，補氣養血之功效，即看以下詳細步驟！
材料：
節瓜2個
章魚1隻
豬腱250克
蜜棗2粒
南北杏50克
水2.5公升
鹽適量
做法：
1. 南北杏、蜜棗、章魚略浸約10分鐘，瀝乾備用。
2. 節瓜去皮切件、章魚切件備用。
3. 把豬腱放入一鍋滾水內，汆水盛起。
4. 煮滾一鍋水，放入全部材料，以大火煲滾後，轉小火煲2.5小時，按口味加鹽調味即成。
章魚湯食譜｜3. 章魚粉葛赤小豆湯
章魚粉葛赤小豆湯有清熱解毒、益氣補血、利水消腫、健脾和胃的功效！
健康湯水食譜｜章魚粉葛赤小豆湯益氣補血消腫 1招章魚鮮味倍增!
材料：
章魚乾1隻
粉葛1/2個
土伏苓1兩
赤小豆1兩
扁豆2兩
紅蘿蔔1條
粟米1條
蜜棗3粒
水3公升
鹽適量
做法：
1. 粉葛去皮、洗淨及切片；紅蘿蔔去皮切件；粟米切件。
2. 赤小豆、扁豆、蜜棗洗淨備用。
3. 章魚除走眼睛洗淨。
4. 章魚用白鑊烘至縮水，剪成小塊。
5. 所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉中火滾2小時15分鐘。
6. 加鹽調味即成。
章魚湯食譜｜4. 蓮藕章魚豬踭湯
秋季令肌膚、喉嚨容易乾燥痕癢，蓮藕章魚豬踭湯就是滋潤身體的寶物啦！
蓮藕章魚豬踭湯｜冬天滋潤湯水補氣益血 綠豆塞入蓮藕美觀容易食
材料：
章魚60克
豬踭600克
蓮藕600克
綠豆50克
薑片15克
清水2.5公升
鹽1茶匙
做法：
1. 章魚洗淨，用溫水浸約1小時，備用。
2. 豬踭洗淨，汆水瀝乾。
3. 蓮藕洗淨分節切開，每節切口切去約1厘米的節，清洗孔內，備用。
4. 綠豆用清水浸泡半小時，用筷子把綠豆塞進蓮藕的孔中，填至八成滿。
5. 用湯鍋煮沸約2.5公升水，放下薑片、豬踭、蓮藕和章魚，大火加蓋沸煮10分鐘後，撇去浮沫，改中小火煮2.5小時，加鹽調味，即成。