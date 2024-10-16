薑茶功效｜驅寒護胃止咳薑茶唔係人人啱！5類人慎飲亂喝易喉嚨痛

薑茶被譽為一種保暖殺菌的保健食品，具有促進血液循環和提升免疫力的功效，因此在外國引起了一股熱潮。但對於薑對人體是否真的有益，以及對於年輕女性的月經疼痛是否能夠緩解，有人提出了疑問。



服用生薑功效五花八門 驅寒護胃止咳都難不倒

生薑有個別名叫「還魂草」，也是一種中藥材。在中醫理論，生薑性味辛溫，歸脾、肺、胃經，有助於腸胃道的功能，可驅身體寒氣，促進末梢血液循環，提升新陳代謝。

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台灣大林慈濟醫院中醫部郭怡婷醫師指出，根據中醫理論，生薑可溫散胃寒、溫中止嘔的功用，對於一些有腸胃不適或吃到寒涼食物感到不舒服的人來說，食用薑可以改善相關症狀。如是寒性體質的病人，可以在食材裡面稍微加一些生薑當配料做保養，改善腸胃道的症狀。但如果長久腹瀉腸胃道有胃潰瘍的症狀，那就不能空腹飲用，如飲用薑的飲品，可能會造成辛辣刺激。

在《本草綱目》中記載「生用發散，熟用和中……」，生薑的功用可發散風寒，因此中醫經常用在風寒感冒時，服用生薑來改善其風寒，但如果進入到咳嗽或有黃痰、黃鼻涕時就不適用；另外，生薑亦可治療寒性的咳嗽，像有些人會咳痰，咳出的是清清水水的痰液，還沒有很黏稠的狀態時，可以使用生薑來改善這種久咳寒咳得症狀。

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生薑有助於紓緩生理痛 體質燥熱者服用前需諮詢

此外，生薑還被認為具有溫經驅寒的作用，因此對於寒性月經疼痛的女性來說，飲用薑茶可以緩解經痛。薑茶能夠温暖子宫，促進血液循環，從而緩解疼痛。尤其是那些手腳容易冰冷、經期時疼痛加劇的女性，適量飲用薑茶會帶來顯著的效果。值得注意的是，每個人的體質不同，因此薑對每個人的效果也有所不同。

生薑還被認為具有溫經驅寒的作用，因此對於寒性月經疼痛的女性來說，飲用薑茶可以緩解經痛。（Kin Shing Lai／unsplash）

對於屬於燥熱體質或患有慢性骨盆腔炎、感染症狀的女性來說，飲用薑茶可能並不會帶來緩解，甚至可能加劇相關症狀，如口乾舌燥、喉嚨痛等。此外，對於氣虚或陰虚體質的人，建議這些人在考慮長期飲用薑茶前應諮詢中醫師的建議，以避免在不適合狀況下飲用。

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對於平常飲食上，如果煮一些較寒性的蔬菜湯，可以加一些薑絲來平衡其寒性。寒性體質的人在冬季快到來時，郭醫師建議可考慮煮薑湯或黑糖薑茶來保養身體。然而，不需要每天喝薑茶，而是視個人體質調整飲用頻率。寒性體質的人1天喝2至3次即可。

總而言之，薑茶在某些情況下確實對人體有益，尤其是對於寒性月經疼痛的女性來說，它可以提供緩解。然而，由於個人體質的差異，在使用前最好諮詢專業意見，以確定是否適合飲用薑茶，以及適量飲用。

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