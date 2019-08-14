【日式蛋包飯食譜】蛋滑飯香餡料隨心　蛋包飯成功5大貼士

日式蛋包飯，日文：オムライス（Omurice），有兩種，早前已示範了一種，即欖形茄汁飯在下，欖形嫩蛋在上，把蛋切開，嫩蛋從兩旁流瀉把炒飯覆蓋，畫面很治癒，很得人歡心。你可有按那３大竅門下廚試試看？如果你仍覺太難因而卻步，不如試試今次這款蛋包飯，蛋滑飯香，必成功一樣有辦法！ 攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：潘諾兒

日式蛋包飯食譜

蛋包飯，欖形蛋在上的，蛋要夠厚，才有墜力流瀉，但這款蛋皮包飯的蛋包飯卻剛相反，蛋要薄，過厚便包不成……兩款蛋包飯其實做法很不同。

按圖看日式蛋包飯（蛋皮包飯）的必成功5大貼士：

日式蛋包飯，以茄汁炒飯為主，加什麼配料可按個人喜好，別太大件或太多飯便可。

這款日式蛋包飯，除了在鑊內加飯捲起外，還有其他方法，例如先把蛋皮煎好盛碟，再放上炒飯，慢慢包好，用另一隻碟覆蓋翻轉便成。又或把炒飯先放碟上，再蓋上蛋皮，慢慢修正成欖形。

雖然這兩種做法必定成功，但看過日籍師傅的功架，輕輕鬆鬆把飯和蛋邊捲邊順勢滑到碟上，就很想實試挑戰，試了幾次，雖然沒師傅的神乎奇技，但蛋包飯還是蓋到碟上，還總括了以上小小心得，熟能生巧，總有一天可以更完美！

日式蛋包飯食譜

健康小貼士：

蛋，一隻約50克，含6.3克蛋白質，但同時也有186毫克膽固醇，不過早前已證實這些膽固醇只佔體內膽固醇的2-3成，不會影響健康。相反，雞蛋能有助降低患心血管疾病風險，加強記憶、視力及語言能力。不過，我們烹煮滑蛋時，也要注意食用安全，避免吃生或煮熟後置室溫太久，也可選購毋須加熱處理、經巴斯德消毒過的雞蛋。

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