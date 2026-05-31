蛋包飯食譜｜日式嫩滑蛋奄列配茄汁飯　成功3貼士先筷子後鑊剷

蛋包飯食譜｜蛋包飯，日文：オムライス（Omurice），是奄列和飯的混合體。日式蛋包飯，有兩種吃法，一是把蛋完全包裹着茄汁飯，成為飯奄列。另一種是把蛋煎成脹鼓鼓的欖形奄列，放在欖形茄汁飯上，吃時從中間切開，讓蛋把飯覆蓋，看到內裡的雞蛋仍水漾般嫩滑。這款一看心動，以為很難？其實只要記着3個竅門，一定成功！



蛋包飯，主角是雞蛋，脹卜卜盪盪吓，垂在茄汁飯上，煞是誘人。要做到這個效果，有３點要注意。

按圖看清如何做好「蛋奄列」：

把茄汁飯上的雞蛋「奄列」切開，讓蛋輕輕瀉下來把飯完全覆蓋。

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1. 煎鍋不能太大

鍋子小一點，可讓蛋液凝聚，不用分散變薄。最好還是平底不黏鍋，讓蛋液分布平均，且方便捲起。

2. 雞蛋不能少

蛋奄列需有一定的重量和分量，才能有厚重感，外嫩內滑，切開時有種輕輕流瀉的感覺。以可蓋着一碟飯來說，3隻蛋效果最好。

3.先筷子後鑊剷

蛋液下鍋後，以中火用筷子拌炒，營造炒滑蛋效果。待邊緣微焦，改以鑊剷沿邊捲起，慢僈逐少捲成欖形，即可上碟。

為配合欖形的蛋奄列，茄汁飯也做成欖形狀：

1. 把炒好的茄汁飯，放在保鮮紙上。

2. 捲起，再把兩端捏起，扭成欖形。

3. 最後輕輕退下保鮮紙，把飯放回碟上完成。



掌握了如何炒好蛋奄列和做好欖形飯後，基本的日式蛋包飯便大功告成，可以開餐了！這次的茄汁飯，我用了comfort food午餐肉粒和番茄，有些人卻喜歡用香腸、雞柳、煙肉或帶子……等悉隨尊便。甚至什麼也不放，只放茄汁，拌以滑蛋同吃，一樣滿足！

蛋包飯食譜

食譜 蛋包飯（炒） 材料 雞蛋3隻、番茄1個、午餐肉半小罐（約100克）、白飯1碗、茄汁2湯匙、鹽少許 做法 1. 番茄洗淨切粒，午餐肉切粒，備用。 2. 白飯加入茄汁拌勻，備用。 3. 燒熱鑊落油，下午餐肉煎香，再下番茄拌炒。 4. 加入茄汁飯炒勻盛起，放上保鮮紙包裹，捲成欖形，退出把飯放碟上。 5. 雞蛋加少許鹽拂勻。燒熱鑊落油，下蛋液，以筷子快速攪拌至邊位微焦成形，以鑊剷慢慢挑起捲成欖形。 6. 把蛋放在飯上，吃時輕輕沿中間切開，讓蛋瀉下蓋着飯，可拌以茄汁同吃。

健康小貼士：

雞蛋，含豐富蛋白質、維他命A、D、B等營養，但也富含膽固醇，讓人誤以為當中的蛋黃是高膽固醇的罪魁禍首。不過，早前世衞已撤銷了每日攝取膽固醇的限制，否定了吃雞蛋與增壞膽固醇的直接關係，因為體內膽固醇大部分由肝臟產生，來自膳食的膽固醇只佔2-3成，不足以構成影響。相反，雞蛋有助降低患上心血管疾病的風險，可改善老人的認知障礙，加強記憶力、視力和語言能力等。

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