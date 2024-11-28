茼蒿皇帝菜分別｜茼蒿改善睡眠8功效4類人慎食　胡蘿蔔素=番茄2倍

茼蒿、皇帝菜（Crown Daisy）你懂分辨嗎？茼蒿每年11月至翌年4月當造，正是打邊爐吃火鍋的季節，端上桌的鋸齒形蔬菜是茼蒿？皇帝菜？還是春菊？營養、味道、外觀有什麼不同？



茼蒿≠皇帝菜｜茼蒿分2種

茼蒿、皇帝菜／春菊不少人認為只是名稱不同，其實是同一種蔬菜。實際上它們只是同宗，同是菊科茼蒿屬，為一、二年生草本，原產於地中海沿岸。茼蒿是它的統稱，主要分大葉和細葉兩種。【揀蔬菜貼士】茼蒿大白菜打邊爐必備 日專家教睇1個重點包爽甜

【大葉茼蒿】即我們常叫的「茼蒿」

外觀：葉子呈圓形，故又稱圓葉茼蒿，葉片較寬厚

口感：纖維較少、香味相較不太濃、偏甜

生長期：短、產量較高

烹調：火鍋、湯圓

【細葉茼蒿／山茼蒿】即我們常叫的「皇帝菜」

外觀：葉子成鋸齒形，由於其花朵像菊花，又稱「春菊」

口感：嫩莖細長纖維較多，香氣較濃烈、偏苦

烹調：熱炒

相傳古時茼蒿是進貢皇帝的貢品，又名貢菜，加上葉瓣形似皇冠，又名「皇帝菜」。

(圖片來源：良醫健康)

茼蒿功效｜茼蒿8大好處 維他命A多過南瓜黑豆

茼蒿有大葉細葉之分，莖部亦各有長有短，但無論葉、莖、根都能食用，茼蒿營養價值高，尤其維他命A、K與β-胡蘿蔔素，每100克的茼蒿維他命A含量是4388（IU）、皇帝菜是6285，比南瓜3681、黑豆793還要高！還有綠原酸、類胡蘿蔔素、類黃酮等抗氧化物，而β-胡蘿蔔素也是番茄的2倍。

茼蒿功效１：抗氧化助防癌

茼蒿富含維他命A、綠原酸、類胡蘿蔔素等抗氧化物，有助減少自由基對細胞的傷害，降低癌症發生的機會，預防肺癌發生。

茼蒿功效2：維持眼睛、皮膚健康

茼蒿更有助維護視覺、皮膚健康，消除眼睛疲勞。

茼蒿功效3：防骨質疏鬆

茼蒿富含維他命K及鈣質，有助預防骨質疏鬆。（photo-AC）

鈣質及維他命K有助骨骼生長，維護骨骼、牙齒健康，預防骨質疏鬆。

茼蒿功效4：預防便秘 減重瘦身

膳食纖維和維他命C亦豐富，可促進腸胃蠕動，大便暢通，預防便秘，對減重亦有幫助。

茼蒿功效5：防中風 心血管病

茼蒿高鉀，助降血壓，維持心血管健康，防動脈硬化，減高血壓和中風的風險。

茼蒿功效6：避免抽筋

鉀也是神經傳導與肌肉收縮的重要營養素，有助避免抽筋。

茼蒿功效7：紓緩緊張 安神防失眠

茼蒿中的維他命B有效減低焦慮，維護神經健康，定心安神，改善睡眠質素。

茼蒿功效8：改善記憶抗衰老

茼蒿當中的胺基酸、維他命K有效對抗衰老，改善記憶力衰退。

茼蒿、皇帝菜現在當造，街市不少菜檔已有售，皇帝菜苗都有，宜炒。（鄒家鳳攝）

茼蒿禁忌｜4類人慎吃

1 脾胃虛弱：茼蒿性寒，身體虛弱、脾胃虛寒、易肚屙人士都不宜多吃，避免腸胃不適。

2 腎病患者：由於富含鉀，若腎功能差或無法正常排出多餘的鉀離子，恐引發心律不整、肌肉無力，亦需小心食用，或可多汆燙一會才吃。

3 孕婦或哺乳中婦女：宜少吃，否則可能引致退奶情況。

4 菊科過敏者：對菊科、向日葵過敏的人最好避免食用，若吃過量有機會引起蕁麻疹。

揀茼蒿３貼士

1 葉片完整飽滿

2 鮮脆嫩綠不泛黃

3 表面略有粉質



鑒別美味茼蒿的主要方法︰

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【揀蔬菜貼士】茼蒿大白菜打邊爐必備 日專家教睇1個重點包爽甜

參考資料：資康健、良醫健康、蔬菜統營處