南瓜料理大全｜家常菜/湯水/甜品22款簡易食譜　揀香甜南瓜6重點

南瓜秋冬季節當造，這時的南瓜分外鮮甜美味，而且南瓜營養價值高，含豐富胡蘿蔔素及維他命A和C，護眼減肥助防癌，不但可以入饌煮出多款南瓜菜式，煎煮燜蒸、煲湯、整甜品，鹹甜皆宜。以下提供22款南瓜食譜，簡單快捷，最適合這個季節品嘗。



南瓜料理｜揀南瓜6大重點

要炮製出美味的南瓜菜式，得先由揀選南瓜開始，早前我們也有介紹過挑選成熟鮮甜靚南瓜須注意以下6點：

1）外型完整

2）帶有果蒂

3）果蒂枯黃乾燥為好

4）果皮硬

5）顏色深

6）表面紋理清楚

以下哪個栗子南瓜，你認為較美味及較甜？

哪個南瓜，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

答案是A



揀南瓜貼士｜香甜南瓜/番薯日專家1招睇外皮即知！切開南瓜又點揀

南瓜料理｜挑選切開南瓜 要看南瓜籽

假如南瓜被切開一半販賣，除了可以看南瓜皮之外，原來有一個部位也可鑒別出更甜及更鬆軟的南瓜。以下哪份切開的南瓜，你認為較美味？

哪個切開的南瓜，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

揀南瓜貼士｜香甜南瓜/番薯日專家1招睇外皮即知！切開南瓜又點揀

可以留意南瓜籽，仔細比較種子的橫切面。圖中A的南瓜籽邊緣漸黑，B南瓜因未成熟它的南瓜籽邊緣為白色。因此，A南瓜更美味！

南瓜料理｜南瓜家常菜11款食譜

1 南瓜蒸排骨食譜

南瓜蒸排骨食譜：入門級家常菜送飯一流

南瓜蒸排骨食譜

材料：南瓜400克、肉排230克、酸梅麵豉醬1.5湯匙、胡椒少許、糖1茶匙、生粉1茶匙、生抽少許、麻油少許

做法：

1.南瓜批皮、去囊後切粒備用。

2.肉排洗淨，按需要切走多餘脂肪，瀝乾。

3.將胡椒、糖、生粉、生抽、麻油及酸梅麵豉醬，跟南瓜粒和肉排拌勻。

4.南瓜和肉排醃至少20分鐘。

5.煲滾一鍋水，放入已醃好的南瓜與肉排，大火蒸13-15分鐘。

6.可按喜好灑上葱粒或蒜粒，即成。

2 迷你咖喱蝦南瓜盅食譜

迷你咖喱蝦南瓜盅食譜：南瓜咖喱濃稠惹味 蘋果減膩粒粒清泉

迷你咖喱蝦南瓜盅食譜（歐嘉樂攝）

材料：小南瓜2個、蝦150克、蘋果1個、青瓜半條、番茄1個、洋葱半個

調味：咖喱醬150克、鹽半茶匙、糖半茶匙、水1湯匙、椰漿適量

做法：

1. 南瓜放入已預熱攝氏180度焗爐焗15-20分鐘，切去頂部，刮肉去籽。

2. 燒熱油鑊，把蝦煎香兩邊，加少許鹽調味，盛起備用。放入南瓜略炒，加少許水加蓋燜煮至軟。

3. 以少許油炒香洋葱，下青瓜加少許水煮至收乾。放入其餘材料、調味料炒拌。

4. 最後加入椰漿，以南瓜殼盛起，配以法包同吃。

3 南瓜蒸素排骨食譜

南瓜蒸素排骨食譜｜簡單家常菜 牛蒡做骨甘香滋味降血糖防便秘

南瓜蒸素排骨食譜

+ 1

材料︰素豬肉230克、牛蒡1支、栗子南瓜250克（約半個）、蔥粒適量

醃料︰糖1/2茶匙、菇粉1茶匙、麻油1茶匙、粟粉2茶匙、蒜蓉1茶匙

做法︰

1.牛蒡洗淨，切幼條。南瓜洗淨，切細件。

2.素豬肉加醃料，醃10分鐘。

3.用素豬肉包住牛蒡中段，模仿排骨形態。

4.將一小鍋油燒熱約160°C，放入素排骨炸約2分鐘定型。

5.將素排骨瀝油備用。

6.南瓜件放碟上，將素排骨放在中間。

7.放入蒸鍋，冚蓋蒸熟南瓜約15分鐘。

8.打開蓋，灑上蔥粒完成，可配適量豉油、麻油享用。

4 醬燒南瓜食譜

醬燒南瓜食譜：滴水不加30分鐘香甜易熟好下飯

醬燒南瓜食譜

材料：南瓜300克、油2湯匙、醬油1湯匙、糖1湯匙、味醂1茶匙

做法：

1.南瓜洗淨不去皮，刮瓤後切件。

2.熱鍋下油，放入南瓜，用慢火略煎。

3.蓋住用慢火燒南瓜約15分鐘。

4.加入醬油、糖及味醂後加蓋，慢火燜煮約10分鐘完成。

5 素肉碎燜南瓜食譜

素肉碎燜南瓜食譜：輕鬆免睇火30分鐘下飯家常菜

素食肉碎燜南瓜食譜

材料︰南瓜2個細、素豬肉100克

醃料︰糖1/2茶匙、豉油1/2茶匙 、粟粉1 茶匙 、水2湯匙、麻油1茶匙 、胡椒粉1/4 茶匙

做法︰

1.素豬肉加醃料拌勻，醃5分鐘。

2.將素豬肉加入飯煲拌炒，冚蓋煮5分鐘。

3.南瓜洗淨，去核去瓤，切件。

4.將南瓜放入飯煲內拌炒，冚煲蓋，續煮22分鐘完成。

6 粟米南瓜粥食譜

粟米南瓜粥食譜：養生清甜健康 煲粥黃金比例是多少？

粟米南瓜粥食譜

+ 1

材料：南瓜1/2個、粟米1條、米1.5杯、清水適量、鹽1.5茶匙、蔥花少許、油1茶匙

做法

1. 米加入清水，放入少許油和1茶匙鹽，浸30分鐘。

2. 把南瓜去皮、去籽、切粒，分成兩份，備用。

3. 粟米起粒，分成兩份，備用。

4. 把一半南瓜、粟米及少許清水加進攪拌機，打成南瓜粟米蓉。

5. 煲滾一鍋水，放入米，以大火煮10分鐘，不時攪拌以免黏底。

6. 倒入南瓜粟米蓉、南瓜和粟米粒，小火煮約30分鐘。

7. 煮至材料軟腍，加入半茶匙鹽調味。

8. 最後撒上蔥花便可。

7 南瓜汁長通粉食譜

南瓜汁長通粉食譜：特濃醬汁似「金沙」香味誘人 素食可吃

南瓜汁長通粉食譜

材料：長通粉150克、水1升、鹽少許、蘑菇3隻、水200毫升、番荽適量、松子仁適量

南瓜汁：南瓜1/2個、腰果100克、豆奶60毫升、橄欖油1湯匙、鹽1/2茶匙、辣椒粉1/2茶匙、薑黃粉1/4茶匙、豆蔻粉 1/2茶匙、百里香2茶匙

做法︰

1.南瓜先蒸熟，後起肉。

2.將南瓜汁全部材料放入攪拌器攪勻備用。

3.鍋內加少許鹽，下長通粉以大火煮熟約8分鐘備用。

4.熱鑊落油，下蘑菇過油炒香， 取出備用。

5.將南瓜汁回鑊，加水拌煮至微滾，長通粉及蘑菇回鑊以中火快炒。

6.加番荽拌勻，後下松子裝飾完成。

8 豉汁南瓜蒸粉皮

豉汁南瓜蒸粉皮食譜：簡易住家菜媲美排骨陳村粉咁惹味！

豉汁南瓜蒸粉皮食譜

材料：豆豉10克、蒜2瓣、豉油2湯匙、糖2茶匙、油1湯匙、南瓜1/4個、粉皮2條、麻油適量

做法：

1.將南瓜去皮切粒，豆豉及蒜頭壓爛，加入豉油、糖及油拌勻。

2.粉皮切粗條，煲滾水先灼2分鐘，至粉皮轉透明。

3.盛起粉皮，放入凍水，過冷河後瀝乾，拌入麻油。

4. 大火蒸15分鐘完成。

9 燒汁南瓜素牛柳粒食譜

豉汁南瓜蒸粉皮食譜：簡易住家菜媲美排骨陳村粉咁惹味！

燒汁南瓜素牛柳粒食譜

材料︰素牛柳粒255克、栗子南瓜1個、松子仁適量

燒汁︰水6湯匙 、醬油3湯匙、味醂1湯匙、砂糖1湯匙

做法︰

1.南瓜去皮、切粒。

2.松子仁用白鑊烘香。

3.加熱油鑊炒南瓜，冚蓋用細火燜至8分熟。

4.打開蓋，加燒汁材料拌勻，開大火滾起。

5.放入素牛粒炒勻，冚蓋用細火燜2分鐘。

6.打開蓋開大火收汁，上碟，撒松子仁完成。

10 南瓜煎餅

南瓜煎餅食譜：香甜軟糯簡易小吃食譜 落粉太多不成糰點算好

材料：南瓜300克、糯米粉300克、鹽1/8茶匙

做法：

1. 南瓜洗淨去籽切件，大火隔水蒸15分鐘至軟身。

2. 趁熱把南瓜壓成蓉，加鹽後逐少加入糯米粉，搓成不沾手的麵糰。

3. 取一小部分南瓜麵糰搓成球狀、壓偏。

4. 中火燒熱油鍋，放入南瓜餅，將兩面煎至金黃色即成。

11 檸檬葉南瓜雲吞食譜

南瓜雲吞食譜：南瓜撞入一點甜 檸檬葉芫荽各領風騷

材料：南瓜1/2個、雲吞皮10塊、檸檬葉2片（切碎）、芫荽適量（切碎）、腰果5粒（焗過壓碎）

做法：

1. 南瓜去皮去籽切塊，放入預熱至攝氏200度的焗爐焗30分鐘至熟透。

2. 以叉將南瓜壓綿，拌入檸檬葉碎、芫荽碎、腰果碎撈勻。

3. 舀1湯匙餡到雲吞皮中間，皮邊沾少許水，對摺屈成元寶狀。

4.放入滾燙的水中煮3-4分鐘即可盛起。

南瓜料理｜南瓜甜品小食5款食譜

12 電飯煲南瓜糕

南瓜糕食譜：免睇火不黐底一煲過超方便！

電飯煲南瓜糕食譜

材料︰南瓜半個（栗子南瓜）、粘米粉200克、澄麵30克、粟粉30克、暖水400毫升、椰漿120毫升、糖60克、鹽少許

做法︰

1.南瓜切塊，取3/4蒸熟後，趁熱壓成蓉。

2.攪拌盆內放入南瓜蓉、糖、鹽、椰漿及水拌勻。

3.將粘米粉、澄麵及粟粉先拌勻，分數次倒入【2】拌成糕糊。

4.餘下的南瓜去皮切細粒，燒熱電飯煲後，下少許油炒香南瓜粒。

5.將糕糊倒入電飯煲內，拌起南瓜粒。

6.按「煮」鍵至跳掣，再按 「煮」重複步驟，烹煮至糕糊熟透約1.5小時完成。

13 南瓜椰汁布甸

南瓜椰汁布甸食譜：無蛋「免睇火」簡單泰式甜品

南瓜椰汁布甸食譜

材料：栗子南瓜1個、椰奶200毫升、蒟蒻粉30克、糖40克

做法：

１將南瓜蒸熟大約15分鐘，待涼。

２切開南瓜頂部後挖走南瓜籽。

３鍋內加入椰奶，煮熱後加入蒟蒻粉煮溶。

４加入糖煮溶。

５將椰奶倒入南瓜盅內。

６將南瓜盅放入雪櫃冷藏至布甸凝固完成。

14 南瓜粿

點心南瓜粿食譜：軟糯香甜得意造型一支牙籤搞掂！

南瓜粿食譜

材料：南瓜蓉100克 、糯米粉65克 、粘米粉35克、水50毫升 、糖3茶匙 、鹽1/8茶匙 、油2茶匙 、即用紅豆蓉適量、腰果適量

做法：

1.蒸南瓜15分鐘至熟，待涼10分鐘，刮起南瓜肉後壓成蓉。

2.將糯米粉及粘米粉混合，加入南瓜蓉搓匀。

3.加入糖、鹽及水，搓成南瓜麵糰，再加入油搓匀。

4.將麵糰靜置10分鐘後分做8份，每份搓圓包入紅豆蓉後收口。

5.用竹籤劃南瓜造形，然後用中大火蒸15分鐘。

6.蒸好後，用腰果裝飾南瓜蒂完成。

15 醃漬南瓜

醃漬南瓜食譜：大廚示範酸甜爽脆北歐小食 家鄉秘方還醃什麼？

醃漬南瓜食譜

+ 1

材料：新鮮南瓜500克、白酒醋200毫升、砂糖300毫升、清水500毫升、冰水適量、白胡椒粒1湯匙、丁香10顆、新鮮百里香適量、新鮮月桂葉適量、新鮮迷迭香適量

做法：

1. 把清水、砂糖、白胡椒粒、丁香和百里香以小火煮約10分鐘。

2. 關火，加蓋焗約20分鐘，加入白酒醋，備用。

3. 南瓜去皮、去籽，再切成粒狀，約1立方厘米。

4. 將南瓜粒加入白酒醋醃料中，以中小火煮約3-4分鐘。

5. 盛起南瓜，放入冰水冷卻瀝乾，醃料放涼待用。

6. 把南瓜粒和放涼的醃料倒入密封玻璃容器。

7. 放入少許迷迭香和月桂葉。

8. 放於雪櫃保存1天後便可食用。

16 南瓜奶露

南瓜奶露食譜：養生中式糖水香滑順喉 添粟米百合美味昇華

南瓜奶露食譜

材料：南瓜1/4個、水150毫升、椰奶150毫升、糖15克、粟米粒30克、鮮百合1個

做法：

1.南瓜及鮮百合先洗淨。

2.將南瓜用大火蒸熟後，去籽，刮肉備用。

3.將南瓜肉、水、椰奶及糖放入攪拌機成南瓜露。

4.將南瓜露倒入鍋中，加粟米粒及鮮百合，用慢火煮15分鐘完成。

南瓜料理｜南瓜湯水飲品6款食譜

17 南瓜Latte/南瓜鮮奶咖啡

南瓜鮮奶咖啡食譜：自製好飲過連鎖店

南瓜批鮮奶咖啡

材料：南瓜粒1杯、鮮奶2杯、特濃咖啡半杯、糖3-4茶匙

香料：肉桂粉1/3茶匙、薑粉1/3茶匙、肉豆蔻1/3茶匙、黑胡椒少許

做法：

1.南瓜去皮切粒，蒸10分鐘至腍身。

2.煮熱鮮奶，加入香料和糖。

3.鮮奶和南瓜以攪拌器打勻，加入特濃咖啡，灑少許肉桂粉作點綴即可。

18 南瓜腰果忌廉湯

南瓜腰果忌廉湯食譜：純素西湯無難度 奶敏感或愛美女士必選

南瓜腰果忌廉湯食譜

材料︰南瓜2個、腰果100克、杏仁奶250毫升、鹽1/4茶匙、胡椒粉適量、香草碎適量

做法︰

1 生腰果浸泡至軟身。

2 將2個南瓜蒸熟，一個起肉做南瓜蓉，另一個刮空成南瓜盅備用。

3 將南瓜、腰果及杏仁奶放入攪拌機拌勻成湯。

4 將湯倒入熱鍋，加入鹽、胡椒粉及香草碎調味。

5 將湯放入南瓜盅完成。

19 南瓜花生蓮子湯

南瓜花生蓮子湯食譜：健脾理氣溫胃 秋冬及怕冷人士適宜

南瓜花生蓮子湯食譜

材料︰南瓜300克、紅蘿蔔1條、花生30克、蓮子20克、腰果20克、紅棗5粒、薑2塊、白胡椒20粒、水2.5公升、鹽適量

做法︰

1.花生用熱水浸泡半小時。

2.其他材料洗乾淨。

3.大火煲滾水，放入全部材料。

4.轉細火煲1.5小時完成。

20 南瓜扁豆湯

南瓜扁豆湯食譜：健脾益氣 消暑化濕適合大人小孩

南瓜扁豆湯食譜

材料：南瓜1個、扁豆60克、海底椰片30克、粟米1條、腰果30克、水3公升、鹽適量

做法︰

1.將南瓜去籽，洗淨，切塊。

2.扁豆清洗後，浸半小時。將其他材料洗淨。

3.冷水放入扁豆，大火煲滾水後加入其餘材料。

4.水再煲滾後，轉慢火煲1.5小時，加少許鹽調味完成。

21 無花果南瓜雪耳湯

無花果南瓜雪耳湯食譜：潤燥治喉痛新鮮無花果最好

無花果南瓜雪耳湯食譜

材料：新鮮無花果3個、南瓜1個、雪耳180克、水2000毫升（約8杯）、鹽1茶匙

做法：

1.新鮮無花果洗淨。

2.雪耳浸透後切去根部。

3.南瓜切塊及去核。

4.湯鍋內加入冷水，下南瓜先煲滾。

5.水滾後加入無花果及雪耳中慢火煲45分鐘。

6.加鹽調味完成。

22 南瓜紅綠豆海帶湯

南瓜紅綠豆海帶湯食譜：消暑去腫利水清熱毒

南瓜紅綠豆海帶湯食譜

材料：南瓜300克（半個）、紅豆38克、綠豆38克、海帶38克、水1.5公升、鹽適量

做法：

1.紅豆及綠豆洗淨，加水浸泡，放入雪櫃約4小時備用。

2.海帶略沖洗，大火煲滾水，放入海帶煮10分鐘，熄火焗15分鐘。

3.南瓜不用去皮，洗淨後切塊。

4.將浸豆的水、煮過海帶的水倒入湯鍋，加至約1.5公升水。

5.加入紅綠豆及南瓜大火煮滾。

6.加入海帶，轉慢火煲45分鐘，加鹽調味完成。