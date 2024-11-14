夏威夷果仁功效｜降三高防中風7功效　1成分有益心血管堅果中最多

夏威夷果仁（Macadamia nuts） 含豐富不飽和脂肪酸，有益心血管健康，有效降血壓、膽固醇，減中風、心臟病風險等，但1類人忌食。夏威夷果仁雖命名夏威夷，但原產地卻是澳洲，故又名澳洲堅果，但為什麼叫夏威夷果仁？為什麼叫Macadamia nuts？又憑什麼比其他堅果昂貴，如杏仁價錢的兩倍？



夏威夷果仁非原產夏威夷，究竟是來自什麼地方？（phillip larking＠unsplash）

夏威夷果仁（Macadamia nuts）為什麼叫夏威夷果仁？

夏威夷果仁最初是在澳洲被發現，當地的原住民稱這種果樹為「Kindal Kindal」，但最後以發現及推廣這種堅果的植物學家、化學家John Macadam博士的名字命名，他在19世紀初推動澳洲堅果樹的種植，Macadamia nuts就是指Macadamia屬植物的堅果。雖然夏威夷果樹源自澳洲，但最早因商業價值而種植的地方卻是夏威夷，由於夏威夷的氣候非常適合這種堅果樹的生長，也在那裡發揚光大。

夏威夷果仁為什麼比其他堅果昂貴？

夏威夷果仁價格較高，主要是因為種植過程緩慢，需要大量雨水、豐饒土壤及溫暖氣候才能生長茂盛，各地的夏威夷果樹約4至6個月才能開花，果實的成熟期為一年當中不同時間，一年只收成5、6次，而且一般用人手採摘。由於外殼包裹難以分辨果實是否成熟，故採收時間更緊迫、成本更高。加上產量不多、營養豐富，令它的價格上升。

以美國杏仁為例超市售價$49.9/226.8克；夏威夷果仁也售$49.9，但只有85克，價格約高出2.7倍。

夏威夷果仁是眾多堅果中含好油脂最豐富。(envato)

夏威夷果仁營養成分（每100克）

熱量：718卡路里

脂肪：76克（飽和脂肪12克）

膽固醇：0毫克

膳食纖維：9克

糖：4.6克

蛋白質：8克

鉀：368毫克

鈉：5毫克

鉀：368克

鈣：85毫克

鐵：3,7毫克

鎂：130 毫克

維他命C：1.2毫克

维他命B6：0.3毫克



夏威夷果仁功效｜74%好油脂 0膽固醇

夏威夷果仁功效1：有益心血管

夏威夷果仁含75%油脂，是眾多堅果中最高，且都是單元不飽和脂肪酸，包括油酸、棕櫚酸（Omega7）為主，且100%無膽固醇，有益心血管、促進體內新陳代謝，避免體內不健康的脂肪囤積，減低中風、心臟病風險。

夏威夷果仁功效2：降低膽固醇

單元不飽和脂肪還有助消除多餘的膽固醇，預防冠狀動脈疾病、降低壞膽固醇水平，緩解發炎和氧化壓力，防止細胞損傷，減少心血管疾病的危險因子。

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夏威夷果仁功效3：降糖尿病風險

有研究指可能由於纖維、單元不飽和脂肪和其他營養素的組合，改善糖尿病患者的血糖控制，減代謝症候群的風險。

夏威夷果仁健腦益智，有助預防某些癌症和腦部疾病。(Business Insider@YouTube)

夏威夷果仁功效4：維持骨骼健康

夏威夷果仁當中的抗氧化劑和礦物質如鈣、鎂和鉀等有助維持骨骼和皮膚健康，而磷含量也較高，對恢復骨骼和牙齒也有幫助。

夏威夷果仁功效5：促進皮膚健康減皺紋

夏威夷果仁含有生育三烯酚（維他命E的一種形式）和角鯊烯（一種存在人體、植物和動物中的油）等化合物，這些化合物具有保護皮膚的功效，減少老化引起的皮膚損傷，增加皮膚的水分含量。而單元不飽和脂肪酸亦能減少陽光照曬引致的皺紋，並在皮膚癒合中發揮作用。

夏威夷果仁功效6：抗炎健腦助防癌

當中的抗氧化劑黃酮類化合物等，亦有助對抗發炎和減少細胞損傷，或有助預防某些癌症和腦部疾病。夏威夷果仁含十多種重要氨基酸健腦益智。

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夏威夷果仁功效7：減肥瘦身

夏威夷果仁含有的纖維和蛋白質能減少飢餓感，有助減肥。此外，其可溶性纖維能為腸道中的益菌提供營養，改善消化，益生元亦有助減少炎症，治療腸躁症和其他類似疾病，但仍需更多研究驗證。

不過，夏威夷果仁跟其他堅果一樣，對一些有堅果過敏反應人士，食用前應諮詢醫生意見。

資料參考：Business Insider、Healthline、康健雜誌