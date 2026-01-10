豆苗食譜｜炒極唔滑有渣？炒豆苗3招清甜嫩滑去苦澀 豆苗豆胚分別

豆苗（Pea Shoots，Pea Sprouts），冬季當造，約11月開始在街市陸續登場至翌年4月。豆苗營養豐富，嫩滑可口。但有否試過在餐館內點了一碟蒜蓉炒豆苗，上桌時卻是一支支有小葉的幼莖，還吃落有渣，跟期待中的嫩滑豆苗大相逕庭？豆苗，其實只是統稱，心目中軟滑無比的嫩葉，該是豆胚。豆苗、豆胚你懂得分嗎？



豆苗、豆胚｜鈣質豐富 睇1部位分辨豆苗豆胚

豆苗含豐富鈣質、維他命C及胡蘿蔔素等，有利尿、止瀉、消腫和止痛等作用，亦能幫助消化。中醫角度來看，豆苗性微寒，有助改善因熱氣引致口腔發炎及牙齦紅腫等問題。

以下哪種是豆苗，哪種是豆胚？

豆苗、豆胚不少人都會混淆，但兩者都是來自豌豆，是由豌豆種出來的嫩葉，豌豆生長後先變成豆胚，若不採摘下來，就會繼續生長成豆苗，最後便會成為荷蘭豆。

據「香港農業3.0」facebook專頁引述種豆苗經驗豐富的農夫表示，連葉連鬚的是「豆苗」，只有胚的叫「豆胚」、以前摘完豆胚，剩下的莖也會賣，叫「豆鬚」，但平很多，只有十分一的價錢。若摘鬚不摘葉的叫「長苗」。

豆苗、豆肧外，原來還有豆鬚和長苗，大家都是來自豌豆。（香港農業3.0 ＠fb）

豆苗：豆胚+葉+鬚+少少莖

豆胚：豆胚

長苗：豆胚+葉+少少莖

豆鬚：葉+鬚+少少莖

當中以豆胚最幼嫩，是胚芽部分，菜葉輕軟沒有渣，每一片都非常矜貴美味。而街市出售的主要是豆苗和豆胚兩種，簡單分辨可以看它的尾端：

豆苗：尾端帶有豆莖

豆胚：沒有尾端



西蘭花／椰菜花比較｜降血壓助防癌5大營養素比較 西蘭花3勝2負

這些都是豆苗，但莖多葉少，易有渣。（Photo-AP）

豆苗食譜｜煮豆胚1分鐘都不用？

如喜歡有咬口的可選豆苗，要嫩滑無渣的便要揀豆胚了。記得烹飪專家大師姐（麥麗敏）曾經教過煮豆胚，簡單地用少少水輕灼已經很美味，因為豆胚本身已很清甜嫩滑。

菠菜營養｜抗氧化助防癌5大好處 補鐵宜快炒、1煮法保95%維他命C

大師姐灼豆苗食譜（２人分量）

材料：

豆胚3両（約120克）

水半杯

油半湯匙

老薑1片

紹興酒1/4茶匙

鹽1/8茶匙

黃糖少許



做法：加入材料水滾後，放入豆胚拌勻、加蓋，以大火灼45秒便可。



不想灼，想炒豆胚或豆苗，同樣簡單，只需大火快炒。

炒豆苗貼士｜先浸後炒３秘訣

按圖看炒豆苗3大貼士：

炒豆苗貼士1：浸泡30-60分鐘

豆苗必須浸水30-60分鐘，確保豆苗浸透水分，炒出來才會爽脆。

炒豆苗貼士2：預留30分鐘瀝乾水分

豆苗浸水後亦需時瀝乾，炒出來便不會水汪汪。

炒豆苗貼士3：油、鹽、糖 保持脆綠去苦澀

鹽為豆苗調味，糖可去掉苦澀，油則能為豆苗保持脆綠。

豆苗食譜１：瑤柱扒豆苗

瑤柱扒豆苗食譜

瑤柱扒豆苗食譜

材料：

豆苗300克

瑤柱60克

蒜蓉半茶匙

糖半茶匙

油適量

瑤柱汁：

水（浸瑤柱用）1碗

蠔油1茶匙

糖半茶匙

麻油少許

生粉半茶匙

水2茶匙

做法

1.瑤柱用水浸至少2小時，瑤柱水留起備用。

2.瑤柱撕碎，大火蒸約15分鐘，備用。

3.摘走豆苗中較粗糙的莖部，只保留最嫩的豆胚，浸水10分鐘，再清洗3次，並瀝乾水分。

4.鑊燒熱下油，以蒜蓉爆香豆苗，加糖，中火炒菜至軟身後盛起在碟上。

5.瑤柱、瑤柱水及其他瑤柱汁材料倒進鍋中，中火煮至收汁，其間可逐少加入生粉水來勾芡。

6.將瑤柱芡汁鋪在豆苗上，即成。

豆苗食譜２：蟹肉蛋白扒豆苗

蟹肉蛋白扒豆苗食譜

蟹肉蛋白扒豆苗食譜

材料：

蟹肉100克

豆苗1斤

雞湯150毫升

蒜頭3瓣

蛋白1隻

鹽半茶匙

糖1茶匙

米酒1茶匙

生粉水1.5湯匙

做法：

1.豆苗洗淨，瀝乾。蒜頭切片。

2.燒熱鑊落油，放入蒜片爆香。

3.加入豆苗，以中大火炒拌，下2湯匙雞湯、鹽、糖、米酒，炒至軟身盛起。

4.燒熱鑊，放入餘下雞湯、蟹肉、少許鹽，以中大火煮滾。

5.放入生粉水拌勻，加入蛋白，關火抄拌盛起。

6.把蟹肉蛋白淋在豆苗上完成。