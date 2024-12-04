劉家昌逝世｜1症狀醫揭肺癌末期　護肺10食物 每天喝5杯綠茶！

「流行音樂教父」劉家昌屢傳病逝，昨天（12月3日）其家屬發聲明證實劉家昌已於12月2日因癌症辭世，享年81歲。而藝人田蕊妮亦於Instagram發帖，稱自己確診非常初期的肺腺癌（肺癌一種），並已做手術了。據香港防癌會網站資料，肺癌是本港致命癌症的首位，除了戒煙，減少吸入油煙，要護肺遠離癌症，還可靠飲食。



劉家昌最後一次露面時暴瘦。（微博圖片）

劉家昌逝世｜年初發現右頸有腫塊 肺癌末期

據台灣《聯合新聞網》報道，劉家昌今年年初發現右頸有腫塊，經檢查後證實患上肺癌，曾接受治療一度好轉，但因引發的疼痛令劉家昌拒絕再治療，選擇返家休養。胸腔內科醫師蘇一峰於社交平台則表示，劉家昌的情況是典型的肺癌晚期，癌細胞已轉移到脖子、腦部。

劉家昌家屬聲明書全文：

尊敬的各位親友、朋友以及關心劉家昌老師的所有人：

我們懷著無比沉痛的心情向大家宣布，我們摯愛的劉家昌老師於2024年12月2日因癌症安詳辭世。 老師的一生充滿了音樂與愛，他的才華與心血化作了無數的作品，陪伴並感動了無數的人。在這個艱難的時刻，我們全家衷心感謝各界的關心與支持。劉老師在最後的日子裡，身邊有最親近的家人陪伴，始終平靜且安詳。他的微笑與溫暖仍然深深留在我們的記憶之中。我們理解大家對劉老師的掛念，然而基於對家屬隱私的尊重，後續的治喪過程將以低調簡樸的方式進行，感謝大家的體諒與理解，也懇請媒體朋友給予我們空間，讓我們能安靜哀悼與緬懷劉老師。再次感謝大家一路以來的愛護與支持。劉老師的音樂與精神將永遠留存在每個人的心中，帶來溫暖與感動。 劉家昌老師家屬 (2024年12月3日)

肺癌主要成因約九成與吸煙有關，而煙齡長並於年輕時已開始吸煙會增加患上肺癌的機會。年屆50歲以上風險更高。

預防肺癌｜咳血氣喘要小心！護肺10食物粟花西蘭花 1周吃5個蘋果?

肺癌症狀

~身體時常感到疲倦

~慾不振、體重下降

~持續咳嗽

~氣喘

~痰中帶血

~胸口疼痛，於咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛

若癌細胞已擴散，病人可能會出現：

~頸部淋巴核腫脹

~頸、面和手腫脹

~腹脹

~骨痛

~頭痛

~局部腦癇或半身不遂



肺癌預防｜護肺10種食物

護肺食物1：魚

Omega-3脂肪酸可以抗發炎，可以預防肺部氧化產生的壓力，Omega-3脂肪酸的良好來源包括三文魚、秋刀魚、鯖魚（小型青花魚）等。鯖魚營養｜奧米加3多過三文魚！護心防助防癌7好處 1吃法鈣多43倍

護肺食物2：全穀類

血液中高量的維他命B可以永續地降低肺癌的風險。維他命B群存在於魚類、瘦肉、雞蛋、全穀類等。

護肺食物3：米

美國梅約醫學中心指出，糙米富含礦物質硒和維他命E，可以增進肺部健康。

除了粟米，玉米黃質還出現在黃、紅色的蔬果裏，如南瓜、木瓜等，有助保護肺部。（virgil cayasa＠unsplash）

護肺食物4：粟米

玉米黃質（crytoxanthin）是一種類胡蘿蔔素可以保護肺部避免發展成癌症，玉米黃質出現在黃、紅色的蔬果裏，如粟米、南瓜、木瓜等。

護肺食物5：西蘭花

西蘭花和其他十字花科的蔬菜可以預防肺癌和改善阻塞性肺炎和氣喘的症狀。

護肺食物6：紅蘿蔔

富含β胡蘿蔔素的食物可以預防肺癌，包括紅蘿蔔、各式紅紫色的蔬菜如紫椰菜、茄子等，這些食物同時也可以舒緩支氣管炎和氣喘的症狀。紅蘿蔔營養｜紅蘿蔔4大好處 日本醫學博士教2種食法吸收高9倍!

富含β胡蘿蔔素的食物可以預防肺癌，包括紅蘿蔔。(Unsplash)

護肺食物7：蘋果

一周吃至少5顆蘋果比沒吃的人，呼吸之間的肺部運作更有效率。

護肺食物8：橙

橘子有豐富的維他命C和鉀，可以預防氣管與支氣管的感染與發炎，柑橘類水果也有豐富的抗氧化物，可以預防肺部產生自由基。

護肺食物9：水

多喝水可以排出毒物，也能保持鼻腔濕潤。

有研究發現，每天喝5杯綠茶以上的人即使吸煙，仍可降低肺癌風險。（matcha co＠unsplash）

護肺食物10：綠茶

發表在美國癌症學院（AmericanAcademyofCancer）的研究發現，每天喝5杯綠茶以上的人即使吸煙（當然最好戒煙）依舊可以降低肺癌的風險。

參考資料：康健雜誌、聯合新聞網、香港防癌會