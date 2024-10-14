肺癌成因｜炒菜用錯油恐致肺癌！醫生推介2種油減風險 爐具也關鍵

據統計，台灣約有53～83%的女性肺腺癌患者從未吸過煙，罹癌最大的原因是空氣污染，特別是廚房裡的油煙，醫師建議可選擇高發煙點的油，如牛油果油、苦茶油，另外橄欖油別用來高溫油炸。



據統計，大約有53～83%的台灣肺腺癌女患者沒有吸過煙，而在美國只有10～20%。為何台灣這麼多不吸煙的女性會得肺癌？台灣減重醫師蕭捷健在Facebook發文指出，很大原因是空氣污染，特別是廚房油煙，每天在高溫下炒菜，所產生的油煙可能增加罹患肺癌的風險，因此選擇烹飪用油時要多留意。

炒菜「3習慣」恐罹癌（按圖了解 👇👇👇）

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蕭捷健建議，選擇「高發煙點的油」，如牛油果油、苦茶油，在高溫下不易產生過多油煙；橄欖油發煙點約在190°C，千萬別拿來高溫油炸；而像亞麻籽油屬於「低發煙點」的油，不要用來炒菜，因為在高溫下會分解，產生有害物質。

台灣減重醫師蕭捷健在Facebook發文指出，很大原因是空氣污染，特別是廚房油煙，每天在高溫下炒菜，所產生的油煙可能增加罹患肺癌的風險，因此選擇烹飪用油時要多留意。（Kevin McCutcheon/Unsplash）

另外，蕭捷健分享，以前自己住在外國時都使用電爐，火力較小，也是減少肺腺癌的一個好方法。

針對肺癌的治療，蕭捷健指出，早期發現的肺癌治療效果較好，5年存活率也較高，第一期患者的存活率可達60～90%。不過，到了第4期，存活率只剩下不到10%。

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蕭捷健強調，在台灣，「低劑量肺部電腦斷層掃瞄（LDCT）」是很好的檢查工具，若本身為50～74歲男性或45～74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；或是50～74歲吸煙史達30包-年以上，仍在吸煙或戒煙未達15年之重度吸煙者，每2年1次可以進行低劑量胸部電腦斷層檢查。

*包-年=平均每天吸煙包數＊吸煙年數。（例如每天1包煙，共吸煙30年；或每天1.5包煙，共吸煙20年，皆為30包-年）

5大蔬菜的防黑秘訣（按圖👇👇👇）

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