蔬菜保存｜日本農會教白菜冷藏／冷凍正確步驟 如何處理菜心部分
撰文：聯合新聞網
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近來氣溫逐漸轉涼，而天氣一冷，就會讓人想吃火鍋。在吃火鍋時，白菜是經常拿來當作火鍋料的一種蔬菜，而在家中開鍋時，如何將沒吃完的白菜，盡可能長期保鮮，也需要一些訣竅。
日本媒體「まいどなニュース」就分享由日本農會官方IG「全農広報部」所提供，如何讓白菜冷藏、冷凍保存的訣竅。
白菜冷藏、冷凍保存訣竅（按圖👇👇👇）
讓白菜能夠冷藏保存的步驟：
1. 將白菜連著芯的部分切塊，並且用手扳開，注意別讓白菜四散。
2. 鋪上沾濕的廚房紙巾，並且包上保鮮紙。
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讓白菜能夠冷凍保存的步驟：
1. 將菜葉與芯分別切下。
2. 用斜切的方式將菜葉切小塊。
3. 裝進冷凍用的保鮮袋，放入冷凍庫中。在需要使用時，可以直接下鍋就好。
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由於整顆白菜往往份量不少，平時在家中下廚時，或許會煩惱剩下來的白菜該怎麼辦。透過這樣的方法冷藏及冷凍，就能延長保鮮時間，不怕有吃不完的問題。
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