健康飲食丨5色蔬菜功效全曝光　養顏吃紫黑 助防癌護心血管吃哪色

吃蔬菜好處多，絕不止防便秘祕而已！台灣營養師許育禎表示，蔬菜除了富含纖維質外，更有維他命及礦物質等多種營養，而且還有不同的植化素，可以幫助身體掃除不必要的垃圾。像是紅色蔬菜可以保護心血管、攝護腺、預防癌症發生，而白色蔬菜則有抗菌、抗病毒功效。



蔬菜營養價值高 富含清道夫「植化素」清掃身體垃圾

1. 纖維質

青菜中含有可溶性與不可溶性的纖維質，兩者的功用並不一樣。可溶性纖維可以幫助血膽固醇的排泄，因此有降膽固醇的功能，還能幫助穩定血糖、提供飽足並減少飢餓感。此外，可溶性纖維也是腸道益生菌的食物，可以讓益菌繁殖與生長！而不可溶性纖維則能增加糞便體積、促進腸道蠕動、產生便意，預防便秘！

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2. 維他命與礦物質

除了纖維外，青菜當中還有許多的維他命，包含：維他命C、維他命B雜、維他命A、維他命D、維他命E、維他命K等，還有各種礦物質如鈣、鎂、鐵、磷、鉀、鈉、鋅、硒等，非常多元，這些維他命和礦物質在人體的需要量不高，但是缺一不可！

3. 植化素

不同顏色的蔬菜含有不同種類的植化素，而這些植化素如同清道夫般，可以掃除人體內不必要的垃圾，如自由基、發炎物質，這些廢棄物一旦沒有清除，堆積過多可是會導致許多疾病發生，而植化素正是幫助清垃圾的好幫手。

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盤點5種顏色蔬菜的植化素與功能

1. 綠色蔬菜

植化素：吲哚、多酚類、葉黃素。

功能：幫助抗氧化、預防癌症、維持眼睛健康。



2. 紅色蔬菜

植化素：茄紅素、檞皮素。

功能：保護心血管、攝護腺健康、預防癌症發生。



3. 黃橘色蔬菜

植化素：胡蘿蔔素、玉米黃素、葉黃素。

功能：保護黏膜健康、提升免疫力、維持眼睛健康。



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4. 白色蔬菜

植化素：蒜素、多酚類。

功能：具有抗菌、抗病毒、提升免疫力等功效，也可以保護心血管健康。



5. 紫黑色蔬菜

植化素：花青素、白藜蘆醇。

功能：可消除眼睛疲勞、維持黑暗中視力，也具有養顏美容的功效。



許育禎最後也提醒，水果雖然也有以上的營養價值，但是水果的熱量、甜度較高，因此「水果不能取代蔬菜」，否則會吃進太多糖分及熱量！

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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