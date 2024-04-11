桑寄生蓮子蛋茶食譜｜中式糖水寧神安眠治經痛　蓮子幾時落最好？

桑寄生蓮子蛋茶可說是中式糖水中的清泉，既不甜膩，又不飽滯，還可滋補潤肺，調理經痛，把雞蛋搗爛糊混其中，喝點甜而不膩的糖水，挑一些蓮子桂圓來吃，感覺舒暢，且寧神安眠、比起芝麻糊、紅豆沙、燉蛋白……輕盈得多。



桑寄生是什麼？

桑寄生，是一種常寄生於桑樹上、毫不起眼的小灌木植物，其貌不揚，猶如柴枝一樣，枝枝葉葉皆可入藥，無論腰痠背痛、肝腎虛弱等也有功效。這些枝葉需先浸泡，再煲它40-60分鐘才會出味，不能操之過急，當你嗅到陣陣桑寄生獨特的甘苦氣味，便可放入蓮子桂圓等材料煲煮了。

蓮子去苦澀 煮前多做1步

蓮子浸完須把中間綠色的心挑出，不然會有苦澀味，但你也可購買已挑好的無心蓮。雞蛋亦需先烚一會，讓蛋白定型後去殼，剛剛煲滾的雞蛋很黐殼，先浸冰水讓它冷縮熱脹才剝，便容易很多。之後再放進鍋中同煮，蛋白才會染上顏色和入味，融和一片！

攝錄：張芷澄、馮嘉雯

剪接：張芷澄



桑寄生蓮子蛋茶食譜

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食譜 桑寄生蓮子蛋茶（boil/煲） 材料 桑寄生（葉連枝）60克、雞蛋2隻、蓮子30克、龍眼肉（桂圓）20克、黑糖40克、水1.5公升 做法 1. 把桑寄生略沖洗，以清水浸15分鐘。 2. 桂圓洗淨，以清水浸泡15分鐘。 3. 蓮子洗淨，浸泡30分鐘，去心。 4. 煲滾一鍋水，放入桑寄生，以小火煲約40分鐘，迫出味。 5. 雞蛋放入另一鍋冷水中，開中大火煮約8分鐘。 6. 盛起雞蛋，放入冰水中冷卻後剝殼，備用。 7. 桑寄生煲好後，放入蓮子、桂圓，煲20分鐘。 8. 加入雞蛋、黑糖，再滾10分鐘，至糖完全融化即成。

健康小貼士：

桑寄生，味苦甘，功效多，能補肝腎、強筋骨、治風濕，行氣活血、降血壓、安胎寧神，治失眠、經痛。蓮子則入心、脾、腎經，同樣養心安神、擴張血管，有助睡眠。

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